Fifa bane Luis Rubiales do futebol por beijo forçado em jogadora

Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), foi banido de todas as atividades relacionadas ao futebol por três anos, informou o órgão dirigente do futebol mundial nesta segunda-feira (30).

A suspensão foi imposta após beijo não consensual que Rubiales deu na jogadora espanhola Jenni Hermoso após a final da Copa do Mundo feminina deste ano, na qual a Espanha venceu a Inglaterra.

O escândalo ofuscou completamente o que foi um momento importante para o futebol feminino espanhol e se transformou em uma onda de sexismo que atraiu as manchetes globais.

“O Comitê Disciplinar da Fifa baniu Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), de todas as atividades relacionadas ao futebol em nível nacional e internacional por três anos, depois de constatar que ele agiu em violação do artigo 13 do Código Disciplinar da Fifa”, informou a entidade em um comunicado.