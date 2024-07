Nesse sábado Osasco terá a 1ª Marcha da Maconha

Siga no Twitter

Amanhã, 27 de julho, a Praça da Led em Osasco será palco da primeira Marcha da Maconha na cidade, com início marcado para as 14:20. O evento, organizado por ativistas e defensores da legalização da cannabis, busca conscientizar a população e pressionar por mudanças nas políticas públicas relacionadas ao uso medicinal e recreativo da planta.

Os organizadores destacam que a marcha é uma manifestação pacífica que visa promover o debate sobre os benefícios da cannabis e os impactos negativos da criminalização. Segundo eles, a legalização poderia trazer benefícios econômicos, com a geração de empregos e arrecadação de impostos, além de avanços na área da saúde, com o uso medicinal da cannabis para tratar diversas condições clínicas.

Diversos grupos e coletivos da região, incluindo organizações de direitos humanos e associações médicas, confirmaram presença no evento. Eles argumentam que a proibição tem se mostrado ineficaz e prejudicial, contribuindo para a superlotação do sistema prisional e perpetuando a violência associada ao tráfico de drogas. A marcha promete reunir dezenasde pessoas em um ato de reivindicação por políticas mais justas e baseadas em evidências científicas.

Os participantes da marcha esperam que o evento seja um marco na luta pela legalização da maconha em Osasco e no Brasil, ecoando movimentos similares que já ocorreram em outras grandes cidades do país. A expectativa é de que a manifestação desperte a atenção das autoridades e da sociedade para a importância de discutir e rever as atuais políticas sobre a cannabis.