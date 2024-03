Brasil empata em 3 a 3 com Espanha em amistoso

A seleção brasileira de futebol empatou em a 3 a 3 com a Espanha nesta terça-feira (26) em amistoso disputado no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. O jogo é preparatório para a Copa América, que será disputada em junho e julho deste ano.

Rodrygo, Endrick e Lucas Paquetá marcaram para a seleção canarinho. Rodri, duas vezes, e Dani Olmo fizeram para os espanhóis.

O atacante Endrick, que fez gol contra a Espanha e também no jogo disputado com a Inglaterra no último dia 23, descreveu o sentimento de vestir a camisa do Brasil.

“A gente precisa vencer, a gente precisa mostrar a cara do Brasil. A gente não vai prometer que vai ganhar todos os jogos, mas o que não vai faltar é raça, determinação, garra”, afirmou em entrevista à imprensa.





O goleiro Bento fez um balanço dos amistosos na Europa.

“Foram amistosos que altíssimo nível. Geralmente, somente com as equipes sul-americanas que temos as eliminatórias. Foi bom para o Dorival [técnico da seleção] mostrar o que tem para gente, para o torcedor. A gente tira as melhores coisas desses amistosos para chegar muito forte na Copa América”, disse.

O Brasil só volta a campo em junho para mais dois amistosos preparatórios, diante do México e dos Estados Unidos.