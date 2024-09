Corinthians e São Paulo decidem Brasileiro feminino da Série A1

Corinthians e São Paulo decidem no próximo domingo (20), a partir das 10h (horário de Brasília), quem fica com o título da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. E a TV Brasil transmite ao vivo a decisão da competição direto de Itaquera.

As Brabas do Timão chegam ao jogo final com uma vantagem considerável, após triunfarem na ida por 3 a 1, no último domingo (15) no estádio do Morumbis. Com o resultado a equipe do Parque São Jorge pode até perder por um gol de diferença que fica com o troféu. Já as Soberanas buscam ao menos um triunfo por dois gols de diferença para levar para as cobranças de pênaltis. Para garantir o troféu ao final dos 90 minutos, o São Paulo tem que vencer por uma diferença de ao menos três gols de diferença.

Em entrevista coletiva realizada na última sexta-feira (20) para promover a partida, o técnico do São Paulo, Thiago Viana, admitiu o grande desafio que espera sua equipe nesta decisão, e afirmou que ele prepara uma estratégia especial para sair com o título: “É um grande desafio. Acho que, para nós, é o maior desafio da temporada. Sem dúvida nenhuma. Pensamos muito jogo a jogo. Então a estratégia é definida de acordo com o adversário, de acordo com o resultado, de acordo com o que precisamos buscar no segundo jogo. Sem dúvida nenhuma, é uma mescla do equilíbrio com a consistência que nos trouxe até a final”.

Já o comandante do Corinthians, Lucas Piccinato, tentou afastar qualquer ar de favoritismo apesar da vantagem construída na partida de ida. Segundo o técnico das Brabas, é necessário ter em mente que este é um clássico, no qual o imponderável pode aparecer: “Será um jogo extremamente complicado, de detalhes, como todo clássico é. E esperamos que estejamos em uma manhã iluminada para que possamos sair com o título”.

Porém o Corinthians contará com um apoio extra no próximo domingo, a Fiel torcida, que apoia as Brabas em todas as partidas realizadas em Itaquera: “Sem dúvida alguma, a torcida é sempre um incentivo a mais. Sabemos o quanto eles apoiam o futebol feminino. Quando chega um momento tão grande como esse, um momento tão importante, com duas equipes muitas fortes, sabemos que o fato de o estádio estar cheio nos dá uma força muito grande. O trabalho, principalmente do Corinthians, é esse, é buscar sempre estar com o estádio cheio”, declarou Duda Sampaio.

Grande desafio

Para se tornar campeão o São Paulo precisará fazer algo que nenhuma equipe conseguiu na história: derrotar as Brabas em Itaquera. Até hoje, a equipe está invicta quando se apresenta no palco de seus jogos mais importantes: são 23 vitórias e um empate em 24 jogos. No entanto, no último duelo na Neo Química Arena as Soberanas quase conseguiram o feito: venciam por 2 a 1 até os acréscimos, quando sofreram a virada por 3 a 2. Agora, o time do Morumbis precisa não apenas vencer, mas alcançar uma diferença de pelo menos dois gols no placar para ir atrás do título em sua primeira final na Série A1 do Brasileiro feminino.

Já o Corinthians tenta reafirmar sua hegemonia no futebol feminino do Brasil. Esta é a oitava final consecutiva das Brabas do Timão, que conquistou os últimos quatro campeonatos e cinco dos sete anteriores.