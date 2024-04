Vereador sugere distribuição de repelente nas escolas municipais

Por Ana Rodrigues

A Secretaria Estadual de Saúde divulgou, na última sexta-feira (12), um novo boletim sobre os casos de dengue na capital paulista. São mais de 150 mil casos confirmados em 2024, 39 mortes e 165 em investigação.

A proximidade com a capital preocupa e a Secretaria de Saúde de Osasco intensificou as ações de combate à dengue. Gerente da Vigilância Epidemiológica, o enfermeiro sanitarista, Sátiro Márcio Ignácio Júnior, reforçou em participação no programa Direto do Plenário, na TV Câmara, que 70% dos casos poderiam ser resolvidos pela população.

“Boa parte da prevenção está nas mãos da população. Os focos dos criadouros estão constituídos dentro do domicílio. Todo local que tem água parada é um local de proliferação”, ressaltou Sátiro Júnior.

Na Câmara Municipal, várias são as iniciativas para impedir a proliferação do mosquito Aedes aegypti e combater a escalada da doença em Osasco. Uma das sugestões parlamentares é a distribuição de repelentes nas escolas municipais.

“O repelente possui 10 horas de proteção efetiva e é eficiente contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, Zika e Chikungunya. Desde o começo do ano letivo, as escolas da rede têm intensificado os trabalhos de conscientização sobre os cuidados de combate à dengue com os alunos. Entre as atividades, destacamos a distribuição de folhetos informativos, apresentações de teatro com a demonstração dos riscos da dengue, palestras com os agentes de combate a endemias, entre outras”, aponta o vereador Paulo Júnior (PRD), autor da Indicação, em sua justificativa.

Atendimento de Referência

Com o aumento no número de casos suspeitos, a Prefeitura de Osasco disponibilizou unidades de saúde para reduzir o tempo de espera. Elas atendem diariamente das 7h às 20h. São elas: Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Santa Maria Goretti (Jd. Bela Vista), Márcio Valdevino Batista (Vila Menck) e Luciano Rodrigues Costa (Jd. Roberto).