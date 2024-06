Siga no Twitter

Bar do Jegue’s terá Especial Belchior nessa sexta

Prepare-se para uma noite inesquecível! Na próxima sexta-feira, às 19h, o Bar Cultural do Jegues apresenta um especial dedicado a um dos maiores ícones da música brasileira: Belchior.

Este evento gratuito promete encantar fãs de todas as idades com uma celebração musical que revisita os maiores sucessos do inesquecível cantor e compositor. Conhecido por suas letras profundas e sua voz marcante, Belchior deixou um legado que continua a inspirar e emocionar.

A noite contará com performances ao vivo dos talentosos músicos Luciano Lub & a Bandetária Belchior, Laura Diometides, que interpretarão clássicos como “Apenas um Rapaz Latino-Americano”, “Como Nossos Pais” e “Medo de Avião”. Além da música, o Bar do Jegues oferecerá um ambiente acolhedor e cheio de charme, perfeito para uma noite de celebração e nostalgia.

Detalhes do Evento:

Apresentação: Genivaldo de José

Data: Próxima sexta-feira (21/06)

Hora: 19h

Local: Bar do Jegues (Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo – em frente a escola de artes de Osasco)

Gratuito!

Não perca esta oportunidade única de reviver os grandes momentos da carreira de Belchior e celebrar sua música em um ambiente cheio de energia e boa vibração. Convide seus amigos, reúna a família e venha desfrutar de uma noite memorável!

Sobre o Bar Cultural do Jegues

O Bar Cultural do Jegues é conhecido por promover eventos que valorizam a cultura brasileira e proporcionam experiências musicais únicas. Com um cardápio diversificado de petiscos e bebidas, o bar oferece o cenário perfeito para encontros culturais e noites especiais. A cozinheira Celinha prepara pratos absolutamente incríveis, o ambiente é acolhedor para todos os públicos.

Não precisa reservar lugar nem agendar; Celebre o legado de Belchior conosco. Esperamos por você!

