UNIFIEO Realiza Primeira Festa Junina em Osasco nos Dias 06 e 07 de Julho

Osasco O Centro Universitário FIEO (UNIFIEO) tem o prazer de anunciar sua primeira Festa Junina, um evento que promete ser inesquecível para a comunidade acadêmica e os moradores de Osasco. A festa acontecerá nos dias 06 e 07 de julho, das 12h às 22h, inaugurando uma nova tradição no calendário da instituição, com um ambiente de alegria, cultura e confraternização.

A Festa Junina da UNIFIEO será um verdadeiro arraial, repleto de atrações típicas que celebram uma das festas mais queridas do Brasil. A decoração do evento contará com bandeirinhas coloridas, balões e barracas temáticas, criando um cenário encantador e autêntico. Os visitantes poderão desfrutar de uma variedade de comidas e bebidas tradicionais, como quentão, vinho quente, pipoca, paçoca, canjica e muito mais, preparados com todo carinho para garantir a qualidade e o sabor das receitas tradicionais.

Além das delícias gastronômicas, a festa contará com diversas atividades culturais e recreativas. Haverá quadrilhas para animar os participantes, com dançarinos trajando roupas típicas, ao som das músicas tradicionais que embalam essas danças. Também serão organizadas brincadeiras como pescaria, boca do palhaço e corrida de sacos, proporcionando diversão para todas as idades.

A programação do evento inclui ainda shows ao vivo com bandas de forró e sertanejo, proporcionando um ambiente festivo e convidativo para que todos possam dançar e aproveitar a festa ao máximo. A UNIFIEO também preparou um espaço dedicado às crianças, com brinquedos e atividades supervisionadas para garantir a segurança e a diversão dos pequenos.

Confira a programação musical completa:

Sábado, 06 de julho:

13h00 – Eli Moringa

15h00 – Quadrilha

17h00 – Luiz Vieira

20h00 – Caio César e Diego

Domingo, 07 de julho:

13h00 – MPB-forró com Banda Eclas

15h00 – Mamonas Assassinas Cover

18h30 – Trio Virgulino

20h00 – Bruna Reis

A primeira Festa Junina da UNIFIEO promete ser um grande sucesso, reunindo estudantes, professores, funcionários e a comunidade local em um momento de celebração e integração. A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a promoção da cultura e do lazer, valorizando as tradições brasileiras e proporcionando um espaço de convivência saudável e alegre.

Este evento é mais do que uma simples festa; é uma oportunidade de criar memórias, fortalecer laços e celebrar a cultura brasileira em um ambiente de respeito e inclusão. A expectativa é de que a Festa Junina da UNIFIEO se torne uma tradição anual, crescendo e se aprimorando a cada edição, sempre com o objetivo de oferecer momentos de alegria e confraternização para todos os participantes.

Destaque para a Quadrilha Paulista, que estará presente animando ainda mais esta festa junina.

Datas: 06 e 07 de julho

Horário: 12h às 22h

Local: UNIFIEO – Av. Franz Voegeli, 300 – Vila Yara, Osasco