Eleições em Osasco Terão o Maior Custo por Voto da História

As próximas eleições municipais em Osasco poderão registrar um custo por voto sem precedentes na história da cidade. De acordo com uma estimativa do Conselho de Mídia Independente e Observatório (CMIO)¹, o custo por voto para as principais candidaturas majoritárias poderá ultrapassar a marca de R$ 550,00.

Os valores estimados pelo CMIO vão para além do custo declarado à Justiça Eleitoral, abrangendo apoios não contabilizados e práticas como boca de urna no dia da eleição. Esses fatores extras, muitas vezes omitidos dos relatórios oficiais, contribuem significativamente para inflar o custo real das campanhas, refletindo uma realidade mais complexa e onerosa do que os números apresentados publicamente sugerem.

Em Osasco, na última eleição em 2020, um agente de boca de urna na Zona Norte recebia¹, de forma não oficial, uma média de R$ 170,00 por dia. Nas eleições deste ano, esse valor poderá aumentar significativamente, alcançando mais de R$ 300,00¹ para candidaturas associadas a estruturas maiores. Esse aumento reflete o considerável acesso ao fundo eleitoral por algumas candidaturas, bem como o recebimento de valores não declarados, indicando um cenário de gastos crescentes e práticas informais no financiamento das campanhas eleitorais.

Caso o custo da eleição chegue ao estimado pelo CMIO, uma candidatura poderá alcançar a marca de R$ 66 milhões em gastos já no primeiro turno. Se houver um segundo turno, esse valor deverá ser ainda maior. As candidaturas, mesmo que nem sempre vencedoras, mas associadas a grandes partidos ou que têm acesso à máquina pública, historicamente gastam mais do que o declarado oficialmente, muitas vezes subestimado nas campanhas eleitorais.

Essa projeção destaca um aumento significativo nos gastos de campanha em relação aos anos anteriores. Os elevados custos de publicidade, contratação de equipes de marketing, produção de material de campanha e outras despesas associadas contribuem para esse incremento.

Além disso, o cenário político atual, marcado por uma maior competição em alguns municípios e a necessidade de estratégias mais sofisticadas para conquistar o eleitorado, também é um fator que impulsiona esses custos. Em cidades onde os principais candidatos e partidos ‘acertaram‘ nos bastidores quem será o prefeito, os custos tendem a ser menores. Isso ocorre porque, nesses casos, há menos necessidade de investimentos agressivos em campanhas, uma vez que o resultado faria parte de um acordão entre os atores, reduzindo a pressão por gastos elevados e perpetuando poderes locais.

Especialistas em ciência política e economia eleitoral apontam que essa tendência pode ser vista em várias cidades brasileiras, refletindo um fenômeno de escalada dos custos eleitorais em um contexto de maior polarização e profissionalização das campanhas. Em Osasco, a expectativa é que as campanhas das principais candidaturas se intensifiquem nas próximas semanas, com um aumento nas atividades de campo, dos gastos, eventos públicos e esforços de engajamento digital. Nos bastidores, isso pode mudar.

O CMIO continuará monitorando e analisando os dados das campanhas, oferecendo insights valiosos sobre os gastos e estratégias utilizadas pelos candidatos. Essa análise será fundamental para entender melhor a dinâmica eleitoral de Osasco e o impacto dos investimentos financeiros na decisão dos eleitores.

Em suma, as eleições municipais de Osasco prometem ser não apenas intensamente disputadas, mas também as mais caras da história recente -mesmo com um franco favorito, com um custo por voto que poderá redefinir os parâmetros das campanhas eleitorais no município. Exceto se houver acordão igual em 2012².

¹Apurado por RJ993 – Distribuição de pagamentos Caixa Dois 2020

²Apuração: extinta Diretiva Nacional – Candidato impedido de disputar

CMIO – CONSELHO DE MÍDIA INDEPENDENTE E OBSERVATÓRIO