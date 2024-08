Curso gratuito em Osasco: Expressão e terapia através da arte da argila

No domingo , 18 de agosto será realizado um projeto de artes para mães moradoras da periferia da zona norte de Osasco.

Teremos um domingo com uma aula super especial para mães que nunca praticaram uma aula de argila ou não tem acesso por conta dos custos , ou até mesmo por não ter quem fique com as crianças para praticar uma atividade . O projeto contemplará esse público.

Para se inscrever basta responder a requisitos:

Morar na cidade de Osasco Ter mais de 18 anos

Aulão de Argiloterapia , será disponibilizado todo o material para idealizar a prática , teremos monitores para cuidar das crianças , enquanto praticam a aula, com brincadeiras de rodas e pintura facial .

Serão 60 vagas em duas turmas

Turma 1: 14:00 as 15:00 hrs

Turma 2: 15:30 as 16:30 hrs

Local: Rua Pedro Barbosa de Miranda, 13 Zona Norte de Osasco

………………………………………………………

Inscreva-se via e-mail em: [email protected]