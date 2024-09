Batalha de MC’s em Osasco oferece prêmio de R$ 1.000 neste domingo

O “Mulheres no Mic”, carinhosamente apelidado de “Minas no Mic”, está chegando com força total para destacar as vozes femininas da cultura periférica de Osasco! Com o apoio da Lei Paulo Gustavo e da Secretaria da Cultura, o projeto promete um evento inesquecível, que coloca as mulheres no centro da cultura HIP HOP.

O destaque será a batalha de rap feminina, onde o prêmio de R$ 1.000 servirá de incentivo para dar ainda mais visibilidade às artistas locais. Mas não para por aí! Os segundos lugares também contarão com prêmios especiais, oferecidos pelos parceiros @clubsnaporiginal e @bananapiercingoficial.

Além da batalha exclusiva para mulheres, terá a Edição Unissex, que incluirá 8 MCs femininas e 8 MCs masculinos, celebrando a inclusão e diversidade da nossa cultura.

Com uma equipe 100% feminina à frente do evento, o “Mulheres no Mic” reforça que o espaço das mulheres no HIP HOP é garantido e crescente. Vale lembrar que o evento é aberto para todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino. Todas as lutas são válidas, e o nosso palco está aberto para acolher e celebrar essas vozes!

Local: Praça da Led (R. Gen. Bittencourt, em frente da escola)

Para chegar na Praça, pode ir de CPTM e descer na estação Osasco, subindo o calçadão e virando na rua do Banco do Brasil.

Evento gratuito – DOMINGO – 22 DE SETEMBRO – 14:20H