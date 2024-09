Osasco Realizou a Maior Batalha de MC’s Mulheres de Sua História

Siga no Twitter

No último domingo, a cidade acompanhou o ‘Minas no Mic’, a maior e mais acirrada batalha de MC’s mulheres já vista na cidade. O evento, que reuniu gente de várias regiões de Osasco e das zonas Sul e Oeste de São Paulo, foi um verdadeiro show de rimas, atitude e empoderamento.

A competição foi tão intensa que a rivalidade entre as participantes quase chegou às vias de fato! Mas tudo foi resolvido com tranquilidade, e o evento seguiu firme, deixando todos ainda mais animados. As MC’s decidiram dividir entre si o prêmio final, de R$1.000,00, mostrando que a força da cultura hip hop é, acima de tudo, coletiva e maior que qualquer intriga.

Foi uma tarde histórica para o hip hop feminino, provando que as mulheres estão dominando os palcos com talento e presença de sobra. É possível que o Minas no Mic tenha potencial para retornar ainda maior nos próximos meses.

PLANETAOSASCO – IN LOCO