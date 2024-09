Gerson Pessoa deve ganhar no primeiro turno, aponta pesquisa

Uma nova pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira (26), confirma a liderança isolada de Gerson Pessoa (Podemos) na corrida pela Prefeitura de Osasco. Com 59% das intenções de voto, o candidato amplia ainda mais sua vantagem sobre os adversários, em um cenário que parece cada vez mais consolidado. Com um crescimento de 2 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, onde aparecia com 57%, a vitória no primeiro turno já parece ser uma certeza.

O segundo colocado, Emidio Souza (PT), registra 20% das intenções de voto, uma diferença que parece impossível de ser revertida nesta reta final. O candidato Dr. Lindoso (Novo) aparece com 10%, e Glória Brito (PCO) tem apenas 1%. Os votos brancos e nulos somam 5%, e outros 5% dos eleitores não souberam ou não quiseram responder à pesquisa.

Mesmo no cenário espontâneo — onde os eleitores não recebem uma lista de candidatos — Gerson Pessoa se mantém na liderança confortável, com 41% das intenções de voto, enquanto Emidio Souza pontua 11%, e Dr. Lindoso aparece com apenas 4%. Glória Brito não conseguiu pontuar nessa modalidade. Vale destacar que o atual prefeito, Rogério Lins, que não é candidato, ainda é citado por 2% dos eleitores e sua alta aprovação de 82% fortalece Gerson, que conta com seu apoio decisivo.

A pesquisa, encomendada pela Record TV, ouviu 1.000 eleitores entre os dias 24 e 25 de setembro. Com uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%, o levantamento está registrado no TSE sob o número SP-01049/2024.

Com um cenário eleitoral tão favorável, a campanha de Gerson Pessoa parece caminhar de forma inevitável para uma vitória no primeiro turno, consolidando o apoio popular.

A vitória de Gerson Pessoa já é vista como uma certeza entre os políticos de Osasco. O cenário é tão consolidado que até setores (pedaços inteiros) de partidos com candidaturas rivais começaram a se movimentar nos bastidores, preparando uma campanha silenciosa para garantir espaço no provável novo governo. Líderes e membros dessas siglas, cientes do crescimento avassalador de Gerson nas pesquisas, buscam manter boas relações para assegurar influência e cargos na futura administração.

Com o candidato liderando com 59% das intenções de voto, alguns adversários em campanhas proporcionais já desistiram de uma virada e começam a se posicionar estrategicamente para o pós-eleição. O crescimento contínuo, o apoio do atual prefeito Rogério Lins — que possui 82% de aprovação — e a falta de um adversário capaz de ameaçar sua liderança consolidam o que muitos já tratam como um resultado irreversível.

Outro fator decisivo é o completo desarranjo das chapas adversárias. As candidaturas de Emidio de Souza (PT) e Dr. Lindoso (Novo) se mostram pouco competitivas e incapazes de enfrentar o avanço de Gerson Pessoa. A média de votos da chapa do PT, em comparação com a eleição de 2020, é de aproximadamente 500 votos, enquanto a do Novo, de Lindoso, não fica muito acima disso. Em contraste, o arco central das alianças do Podemos, partido de Gerson, demonstra uma base sólida de mais de 1.200 votos na média. Em outras palavras, terão uma forte base na câmara.

Além disso, os melhores articuladores políticos da cidade, com anos de experiência, estão atuando diretamente na campanha de Gerson, enquanto os adversários contam com equipes menos preparadas. Emidio e Lindoso, em particular, sofrem com a falta de estrutura estratégica. Para se ter uma ideia, a principal iniciativa do secretário de comunicação de um dos partidos rivais foi um mero jornal de bairro, que não teve nenhum impacto significativo. Enquanto isso, Gerson atuou nas redes sociais e numa campanha híbrida, que mesmo muito distante da população (o candidato ainda não fala bem em público) conseguiu atracar em apoios sólidos.

Esse desequilíbrio nas articulações políticas reflete não apenas a força da campanha de Gerson, mas também a falta de organização e capacidade de reação de seus oponentes, tornando sua vitória no primeiro turno cada vez mais evidente.

O povo decide.

Base: Pesquisa registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP — 01049/2024, tem um nível de confiança de 95%.