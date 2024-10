Gerson é eleito prefeito de Osasco

Em uma eleição avassaladora, Gerson Pessoa (Podemos) foi eleito prefeito de Osasco neste domingo, consolidando sua vitória no primeiro turno. A vitória confirma a tendência das pesquisas recentes e marca uma posição decisiva na política da cidade.

Com o apoio maciço do atual prefeito Rogério Lins, cuja gestão tem 82% de aprovação popular, Gerson superou seus adversários com uma margem confortável. Emidio Souza (PT) termina em segundo lugar, seguido por Dr. Lindoso (Novo), Glória Brito (PCO).

O cenário eleitoral já indicava uma vitória certa.

Uma campanha sólida e estratégica

A vitória de Gerson não foi obra do acaso. Sua campanha foi marcada por uma combinação de estratégias digitais e tradicionais, com forte presença nas redes sociais e ações presenciais pontuais. Embora não seja conhecido por discursos calorosos, Gerson conquistou a confiança de uma ampla base de eleitores, em grande parte graças ao apoio do prefeito Rogério Lins e à gestão bem avaliada do Podemos.

Os adversários, apesar dos esforços, não conseguiram reverter a crescente popularidade de Gerson. Emidio Souza, que lidera o PT na cidade, não obteve fôlego suficiente para enfrentar o favoritismo do adversário, enquanto Dr. Lindoso e Glória Brito não apresentaram campanhas com força para ameaçar o resultado.