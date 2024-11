Barueri contratou mais de 130 mil pessoas em 2024, diz Caged

Em 2024, Barueri obteve um ótimo desempenho na geração de empregos: foram 130.175 contratações até o momento. Tendo em vista seu número de habitantes de 316.473, o município contratou um montante de pessoas que representa quase a metade de sua população, figurando como a principal geradora de empregos entre as cidades com até 500 mil habitantes.

Essa conclusão partiu de um balanço anual de dados apresentados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), influenciado por informações coletadas do último recenseamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022. No ranking das cidades com até 500 mil pessoas, Barueri é a primeira colocada, seguida por São Caetano do Sul (SP) com 33.813 contratações e população de 165.655 e Itajaí (SC), com 51.267 novos empregos e 264.054 habitantes.

De modo geral, essas informações dão conta de que, em todo o país, embora as metrópoles, como São Paulo (com 1.411.132 novas contratações), continuem sendo as grandes geradoras de emprego no Brasil, os municípios médios começam a liderar a criação de novas posições de trabalho, principalmente porque possuem atrativos, a exemplo de Barueri, tais como: incentivos fiscais, infraestrutura adequada, transporte de qualidade, segurança, serviços públicos eficientes, entre outros.

Oportunidade para moradores do município e da região



Aberta há cerca de dois meses na região central de Barueri, uma nova loja de cosméticos e perfumaria precisou recrutar pessoas para praticamente todas as funções. Eshiley Milena Lima Chagas, de 18 anos, foi uma das contratadas. Antes trabalhando em logística, hoje ela desempenha o cargo de estoquista, ajudando a repor produtos nas prateleiras. Ela conta que conheceu a loja em outro município e que, com a expansão da marca, veio para trabalhar na cidade. “Gosto bastante de Barueri. Acho que é uma cidade bem tranquila, sem muitos carros de som passando a todo o momento”, contou à reportagem.

Outra contratada pela marca foi Letícia Lima Pereira, de 25 anos, que reside há seis anos em Barueri, no Recanto Phrynea. Ela disse que estava procurando um trabalho na cidade porque antes trabalhava em outro município e agora, com um bebê para cuidar, encontrou a oportunidade ideal. “Eu moro há 20 minutos daqui e estou amando trabalhar na loja porque, além de ser perto de casa, tenho também mais tempo para buscar e ficar com o meu bebê quando volto do trabalho. Barueri é uma cidade com muitas oportunidades e muito bem cuidada. Eu gosto daqui e não troco por nada”, declarou.

Geração de empregos no país



Segundo o Novo Caged, o emprego formal em todo o Brasil apresentou expansão tanto em setembro, com geração positiva de 247.818 postos de trabalho, quanto no acumulado do ano. O saldo de janeiro a setembro de 2024 foi de 1.981.557 novos empregos formais. Já nos últimos 12 meses (de setembro de 2023 a setembro de 2024), esse saldo chegou a 1.839.418 novas vagas.

No Estado de São Paulo, o último balanço mensal do Novo Caged deu grande destaque à Barueri como a segunda cidade que mais gerou empregos com carteira assinada no mês de setembro, com 2.026 novos postos de trabalho. Na liderança está a capital de São Paulo, com 22.948 vagas; na terceira posição vem Osasco com 1.963; depois Guarulhos na quarta colocação com 1.930, seguido de São Bernardo do Campo com 1.312 em quinto lugar.