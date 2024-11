Prefeitura entrega revitalização de praça na Vila Yara

Marco Borba

Eduardo Soares

A Prefeitura de Osasco entregou sábado, 9/11, a revitalização da Praça Enedina Rosseti, na Vila Yara. O local recebeu nova iluminação, paisagismo, jardinagem e um coreto. As intervenções foram feitas em parceria com a iniciativa privada.

Participaram da cerimônia a vice-prefeita Ana Maria Rossi juntamente com o marido, o ex-prefeito Francisco Rossi, o secretário de Obras, Waldyr Ribeiro, o empresário Hélio Trevisan, responsável pela parceria com a Prefeitura para a revitalização da praça, o comandante do 14º Batalhão da PM, Joaquim Keida, e familiares de Enedina Rosseti, já falecida.

A vice-prefeita representou o prefeito Rogério Lins e agradeceu a parceria da iniciativa privada em algumas ações da Administração Pública.

Waldyr Ribeiro também enalteceu as parcerias púbico-privadas. “A cidade é de todos nós. Iniciativas como esta serão sempre muito bem-vindas. Contribuem para que tenhamos um ambiente de entretenimento e lazer para todas as famílias”, disse.

A cerimônia contou com a apresentação musical da banda do CPA/M-8 da Polícia Militar. Os músicos interpretaram músicas nacionais e internacionais conhecidas do público.