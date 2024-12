Um Osasquense na Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro

Por Alexandre Frassini – Na constante troca literária entre Portugal e Brasil, a Editora Urutau apresenta ao público uma obra que promete enriquecer a literatura contemporânea. Rebelião, do jovem e talentoso Ícaro Andrade B. Bendas, é mais do que um romance: é um convite para o leitor mergulhar nas profundezas da alma humana e refletir sobre os conflitos de nossa sociedade. Com previsão de lançamento na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro em 2025, o livro surge como um grito literário de insurreição, destinado a ecoar nos corações de seus leitores.

Ícaro compartilha um pouco do processo criativo e da essência de sua obra:

“Acho que o livro vem de vários lugares. A história acaba se impondo, e cabe a quem escreve dar forma pra ela. Rebelião é uma síntese de um período muito intenso politicamente, vivido durante minha experiência de militância estudantil nas ocupações, e de uma questão central para minha geração: as mudanças climáticas. Como escrevi com 21 anos, o livro também marca minha transição para a vida adulta. Embora seja uma ficção, inevitavelmente mexe com a memória e nos leva a revisitar a própria caminhada. Quero que o livro dialogue com as pessoas e contribua para o debate ambiental, que está diretamente ligado à minha formação em geografia e geologia.”

Leia a história completa em Correio Paulista: Um Osasquense na Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro – Correio Paulista

Escrito por Alexandre Frassini