Tragédia em Osasco Reacende Debate sobre Saúde Mental

Cuidado com a Saúde Mental: Uma Prioridade para Todos

Na tarde do último dia 06, um trágico acontecimento na Prefeitura de Osasco reacendeu um debate urgente: a importância de cuidar da saúde mental. Um guarda civil municipal, após descobrir que seria afastado do cargo, entrou em surto e tirou a vida do secretário-adjunto de Segurança Pública. O caso chocou a cidade e expõe um problema silencioso, mas presente em todos os âmbitos da sociedade: a falta de suporte emocional e psicológico para lidar com as pressões diárias e situações extremas.

O impacto da saúde mental no ambiente de trabalho

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), transtornos mentais e emocionais, como ansiedade e depressão, estão entre as principais causas de afastamentos do trabalho em todo o mundo. Ainda assim, o cuidado com a saúde mental é, muitas vezes, negligenciado, principalmente em áreas de alta pressão, como a segurança pública.

A tragédia de Osasco é um alerta. É essencial que governos, empresas e organizações invistam em soluções preventivas para cuidar do bem-estar mental de seus colaboradores. Isso inclui oferecer acesso à terapia, capacitações sobre gestão emocional e criar ambientes que promovam a empatia e o acolhimento.

A terapia como ferramenta de prevenção

Solução feita em Osasco, mas ainda pouco usada na própria cidade

Uma agenda para o futuro

Enquanto a sociedade processa o ocorrido, é essencial que gestores e lideranças tomem medidas concretas para promover a saúde mental. A adoção de soluções integradas, como as oferecidas por empresas especializadas, podem ser o primeiro passo para criar ambientes mais saudáveis e prevenir futuras tragédias.

A discussão sobre saúde mental não deve ser restrita aos momentos de crise. Ela precisa estar no centro das políticas públicas e das práticas empresariais. Afinal, cuidar da mente é cuidar da vida.

CVV – Centro de Valorização da Vida (gratuito)