Equipe de alunos da Fatec Baixada Santista é vice-campeã em evento na Índia

A edição de 2023 do Students’ Research Conclave reuniu estudantes da Índia, Brasil, Zimbábue e Catar com o objetivo de promover o pensamento crítico e habilidades analíticas, em trabalhos de diversas áreas. Realizado em modelo híbrido pelo Symbiosis Centre for Management Studies de Pune, na Índia, o evento selecionou 33 trabalhos relevantes, sendo quatro deles produzidos por alunos de Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs).

O destaque ficou com o grupo formado pelos estudantes de Ciência de Dados da Fatec Rubens Lara, na Baixada Santista, Flávia Valle, Gabriel Silva e Thalita Routh com orientação do professor Alexandre Garcia de Oliveira.

“A Índia é referência em matemática e computação, ajudou a história do mundo com criação de conceitos importantes e fez a matemática avançar na criação de diversas ferramentas”, disse a aluna Thalita Routh na apresentação do simpósio, em inglês.

O trabalho apresentado pelo grupo foi ‘Aplicação da Análise de Componentes Principais (PCA) em um conjunto de dados de ações negociadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3) no período de 2018 – 2022: um estudo de viabilidade’, explicou a estudante Flávia Valle.

“Com a metodologia estatística de PCA, conseguimos agrupar um grande volume de dados em componentes principais. Isso ajuda a tornar os dados mais interpretáveis e gerenciáveis para a tomada de decisão”, disse.

O trabalho ficou em primeiro lugar no painel de finanças, chamado ‘Desenvolvimento sustentável e nova dimensão em finanças e contabilidade’, e segundo na apresentação geral do conclave. Os artigos selecionados serão publicados no Annual Research Journal of SCMS de 2024, uma oportunidade de apresentar a pesquisa em escala mundial.

“Foi uma bela surpresa! Fizemos o trabalho na disciplina de álgebra linear e os alunos aplicaram neste trabalho vencedor”, comemora o professor Alexandre Garcia de Oliveira.

Também participaram do evento dois projetos da Fatec Itaquaquecetuba orientados pelo professor Wilton Garcia. “Conectando tradições e inovação: o auxílio da tecnologia da informação na preservação da Cultura Indígena Brasileira”, dos estudantes Lorena Araújo Pereira e Gabriel Nobrega Monteiro. E “Earth Timer: proposta de aplicação digital”, do estudante Patrick Paiva.

E ainda o projeto da Fatec Pompeia “Estudo de caso sobre falta de água no Nordeste do Brasil”, do estudante Israel Nascimento de Oliveira, orientado pela professora Vânia Regina Alves de Souza.