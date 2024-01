PMs de SP ajudam em recuperação de hospital infantil do câncer atingido em Sorocaba

A Secretaria da Segurança Publica do Estado de São Paulo coordena neste sábado (20) uma ação de recuperação no Hospital Gpaci (Grupo de Pesquisa Assistência ao Câncer Infantil), em Sorocaba. Na ação, estão sendo empenhados 40 policiais militares, além de equipes do Corpo de Bombeiros.

A cidade foi atingida por fortes chuvas durante a madrugada. Foram registrados 150mm de chuva no período de três horas.

O piso inferior do hospital, que é referência no tratamento de crianças com câncer, foi alagado e diversas alas foram atingidas.

Uma equipe formada composta por policiais militares e bombeiros, além de voluntários da Escola de Soldados, realiza a limpeza e desobstrução de alas do hospital, descarte de materiais e recuperação para que as áreas estejam em condições de uso no menor tempo possível.

O grupo também se mobilizou para levar garrafões de água para o hospital. Segundo a Polícia Militar, apesar dos estragos, não houve vítimas.

De acordo com a Defesa Civil, em outro ponto da cidade, uma mulher morreu após ter o veículo arrastado em uma enxurrada. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência na Vila Conceição e conseguiu resgatar uma vítima, mas a outra, que ficou presa no veículo, não resistiu.

Por conta dos estragos da chuva, foi decretado estado de calamidade na cidade.

Na capital e Região Metropolitana de São Paulo os bombeiros registraram 22 quedas de árvores e 21 pontos de alagamento, mas não houve vítimas.

Como ajudar

Para ajudar o Hospital Gpaci, você pode doar pelo PIX:

Chave – CNPJ 50.819.523/0001-32

Favorecido: GRUPO DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA AO CÂNCER INFANTIL

Ou:

Conta bancária:

BANCO DO BRASIL – 001

Agência: 0191-0

Conta Corrente: 140380-X

Favorecido: GRUPO DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA AO CÂNCER INFANTIL

Para mais informações, entre em contato:

(15) 2101-6590 | (15) 2101-6579 | (15) 99129-2979