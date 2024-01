Turismo de SP: temporada de verão gera alta procura por destinos litorâneos no Estado

As cidades do Litoral de São Paulo, com 622 km de praia, estão entre os principais destinos turísticos do Estado, oferecendo o equilíbrio perfeito entre relaxamento, aventura, cultura e gastronomia.

No topo da lista de preferência dos viajantes estão os destinos de Ubatuba, Guarujá, Praia Grande, São Sebastião e Santos, localizados tanto no Litoral Norte quanto na Baixada Santista, de acordo com estudos do Centro de Inteligência da Economia do Turismo da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado (Ciet/Setur-SP). A Baixada Santista, por exemplo, recebeu em 2023 um número estimado de 8 milhões de turistas e excursionistas em suas nove cidades.

“São cidades que proporcionam uma variedade de experiências, desde o agito das praias movimentadas até a tranquilidade de recantos mais isolados. A combinação de belezas naturais, atividades culturais e uma rica oferta gastronômica torna o litoral de São Paulo uma escolha atraente para os turistas em 2024”, afirmou o secretário de Turismo e Viagens do Estado de SP, Roberto de Lucena.

Em Santos, há uma estimativa de aproximadamente 2,8 milhões de turistas e excursionistas neste verão, de acordo com a Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo. Esse número é 7,7% maior que o registrado no verão de 2023 (2,6 milhões). A cidade atrai viajantes pelo maior jardim de orla do mundo, o famoso calçadão, possui também belos aquários e museus que preservam o acervo histórico-cultural do país.

Outro destino muito procurado do litoral paulista é o Guarujá, que em dezembro de 2023 ocupou o terceiro lugar no ranking de cidades mais buscadas para aluguel de imóveis de temporada, de acordo com o Ciet/Setur-SP.

São Sebastião, conhecida pelas suas praias preservadas e vilarejos encantadores, oferece uma experiência mais tranquila. A cidade pertence ao Litoral Norte, que recebe anualmente em torno de 5 milhões de turistas, conforme informado pelas Secretarias de Turismo locais. As praias de Maresias e Juquehy são especialmente procuradas, atraindo turistas em busca de beleza natural e conforto.

Com mais de 100 praias, Ubatuba é um paraíso para os amantes da natureza. Suas paisagens deslumbrantes e opções para atividades ao ar livre, como trilhas e cachoeiras, atraem turistas em busca de aventura e relaxamento.

Investimento governamental no Litoral Paulista

Em 2023, as cidades de Bertioga, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente receberam um aporte de R$ 56,2 milhões do governado estadual, através da Setur-SP, com obras de infraestrutura que, consequentemente, beneficiaram moradores e visitantes. A região da Baixada Santista assinou em 2023 14 novos convênios e receberá investimentos de R$ 77 milhões.