Bom Prato do Brás oferece cardápio especial no aniversário de São Paulo

O Bom Prato do Brás, localizado na região central, servirá cardápio especial para celebrar os 470 anos da cidade de São Paulo nesta quinta-feira (25). O prato principal terá copa lombo ao molho de mostarda e mel, acompanhado de virado de couve e salada de maionese. Como prato base, permanecem o arroz e o feijão. Para a sobremesa, haverá doce de banana.

O feriado na capital paulista vai afetar o funcionamento dos restaurantes Bom Prato. Das 24 unidades fixas na cidade, 14 estarão abertos. São eles: 25 de Março, Refeitório Luz, Praça da República, Brás, Guaianases, Itaquera, Lapa, São Mateus, Capão Redondo, Santo Amaro, Limão, Santana, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha. O funcionamento de toda a rede volta ao normal no dia 26.

O Programa Bom Prato já serviu, na capital, cerca de 180 milhões de refeições ao longo de sua história. Somente em 2023, foram mais de 13 milhões de pratos de comida entregues para a população em vulnerabilidade social, aposentados e trabalhadores do município. Além das 24 unidades fixas, São Paulo conta com 19 móveis.

Sobre Bom Prato

Criado em 28 de dezembro de 2000, o programa Bom Prato oferece refeições saudáveis e de alta qualidade a um custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.

Considerado a principal política pública de combate à fome do estado, o programa cresceu 24% em 2023, servindo mais de 40 milhões de refeições no ano. Cerca de 4 milhões de paulistas são atendidos por mês.

A rede de restaurantes populares conta, além das 44 unidades móveis, com 74 fixas distribuídas da seguinte forma: 24 na Capital; 19 na Região Metropolitana de São Paulo; 21 no Interior; e 9 no litoral. Atualmente, são servidas 138 mil refeições por dia.

O horário de funcionamento é a partir das 7h para o café da manhã. O almoço é servido às 10h30, preferencialmente para idosos, e às 11h para o público em geral. O jantar tem início às 17h.

Acesse o site do programa para mais informações e endereços.

SERVIÇO

Bom Prato do Brás

Almoço especial de aniversário de São Paulo

Quando: Quinta-feira, 25 de janeiro, a partir das 10h30

Endereço: avenida Rangel Pestana, 2.327, Brás

Funcionamento: De segunda a domingo

Horários:

• Café da manhã: às 7h

• Almoço: 10h30, preferencialmente para idosos, e às 11h para o público em geral

• Jantar: às 17h