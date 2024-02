Estudantes de Etecs são destaque na classificação do Provão Paulista

Eduardo Alexandre olhou a lista de classificação do Provão Paulista e demorou para acreditar no resultado. Recém-formado na Escola Técnica Estadual (Etec) Sylvio de Mattos Carvalho, de Matão, o estudante de 18 anos está entre os aprovados na primeira chamada para o curso de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), na capital, um dos mais concorridos do País. “Quando vi meu nome na lista, fiquei sem reação. Foi uma mistura de felicidade, alívio e surpresa. Eu logo contei para minha mãe. No começo, ela duvidou. Só levou a sério quando chegou o e-mail da universidade”, conta.

Ao todo, foram 1.071 alunos de Etecs convocados para 1.233 vagas em cursos superiores reservadas a estudantes do Grupo C (candidato das escolas técnicas) do Provão Paulista, composto pelas unidades do Centro Paula Souza (CPS) e dos demais estabelecimentos de Educação Profissional do Estado. As Etecs respondem por 87% dos aprovados do Grupo C, que obteve um total de vagas correspondente a 16% das 7.623 vagas ofertadas para o primeiro semestre de 2024.

O jovem de Matão alcançou a segunda colocação na classificação geral do curso, por meio da iniciativa do Governo de São Paulo que garante a alunos de escolas públicas acesso direto a vagas na USP, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na Universidade Estadual Paulista ” (Unesp), nas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

“Eu estudava na Etec pela manhã e depois continuava a jornada em casa, por meio de apostilas, videoaulas e exercícios de fixação, fundamentais para que o estudo não seja passivo e facilmente esquecido”, explica Eduardo, formado no Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática para Internet. “O apoio dos professores também foi muito importante, principalmente em língua portuguesa”, ressalta.

O Centro Paula Souza contabilizou, nas três universidades públicas paulistas, 8 aprovações em Medicina, 14 em Odontologia, 11 em Direito e 112 nas Engenharias, além de 480 aprovações nos cursos superiores de graduação tecnológica das Fatecs, com destaque para Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), com 54 aprovados, e Gestão Empresarial, com 40. Veja ao final relação de aprovados em cursos com grande concorrência.

Feliz com o resultado

Yasmin Aparecida de Oliveira celebra a conquista de uma vaga para cursar Ciência de Dados, na Fatec Ourinhos. Recém-formada no Ensino Médio Integrado ao Técnico em Administração, da Etec Profª Terezinha Monteiro dos Santos, de Taquarituba, a jovem de 18 anos conta que ficou bastante indecisa na hora de escolher o curso, mas tinha certeza de que o Provão Paulista seria uma excelente oportunidade para atingir seu objetivo. “Eu sabia que a prova me daria a chance de conquistar uma vaga nas melhores faculdades do Estado. Por isso, estou muito feliz com o resultado”, comenta.

Futura dentista

Vitória Lorraine Aparecida Elias recebeu com entusiasmo a notícia da convocação para matrícula em Odontologia na Unesp, em Araraquara. Uma amiga viu o nome dela na lista e avisou sobre a conquista da vaga. “Fiquei muito feliz e surpresa. No fundo, não acreditava que iria passar. Mas já fiz minha matrícula”, afirma orgulhosa. Ela cursou o Ensino Médio Integrado ao Técnico em Administração, na Etec Francisco Garcia, de Mococa, e acredita que a preparação recebida na unidade teve papel importante para alcançar o resultado. “A Etec me ajudou desde o momento em que iniciei o curso. A forma como nos preparam para os vestibulares e para o mundo profissional é muito assertiva e didática”.

Conhecimento sólido

Isabella Jesus Santos chorou de emoção quando viu seu nome na lista de aprovados em Engenharia Civil, na Escola Politécnica da USP, na capital. “A USP sempre foi uma das universidades que mais desejei estudar. Durante o ano, me preparei para os vestibulares da Fuvest, Unicamp, Unesp e Enem, mas passei pelo Provão Paulista, que conta com uma forma de ingresso bastante abrangente”, ressalta. A ex-aluna do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Edificações, da Etec Polivalente de Americana, diz que os conteúdos estudados na Etec contribuíram na realização do exame. “Acredito que as aulas sobre cálculos estruturais também vão me ajudar nas disciplinas na universidade”.

Confira o número de aprovados nas Etecs por ordem alfabética de município: