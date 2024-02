Governo de SP entrega residencial do Programa Vida Longa a idosos em vulnerabilidade

Nesta segunda-feira (5), o município de Cerquilho, localizado na região de Sorocaba, recebeu o Residencial Joelma Pereira do programa Vida Longa, que integra a política habitacional e de proteção ao idoso do Governo de SP.

O equipamento comunitário de moradia assistida é voltado para pessoas idosas de baixa renda. A iniciativa é uma parceria entre as Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Social (SEDS) e de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDHU), articulada com os municípios paulistas interessados.

O diretor da DRADS (Diretoria Regional de Assistência Social) de Sorocaba, Edgard Richard Martins, representou o secretário de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) investiu R$ 4 milhões no condomínio, composto por 28 unidades, com cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, banheiro e área de serviço. O convênio para viabilizar a obra foi firmado, em janeiro de 2021, com a prefeitura de Cerquilho, que doou o terreno e vai administrar o residencial.

Os imóveis foram projetados segundo parâmetros de acessibilidade do Desenho Universal, que estabelecem um conceito arquitetônico adaptável para permitir facilidade no uso da moradia por qualquer indivíduo com dificuldade de locomoção, temporária ou permanente.

Itens de segurança e acessibilidade constam no projeto, como barras de apoio, pias e louças sanitárias em altura adequada, portas e corredores mais largos, interruptores em quantidade e altura ideais, alarmes de emergência sonoros e luminosos, piso antiderrapante, entre outros. Recursos de acessibilidade também são instalados nas áreas comuns para facilitar a locomoção e dar segurança e conforto ao idoso.

O Residencial Joelma Pereira “Vida Longa” está localizado na rua Vereador Guilherme Scudeler, nº 406, Bairro Vitória II.

Socialização dos moradores

Para incentivar o processo de socialização dos moradores, o residencial tem espaços comuns de convivência e lazer, com salão com refeitório e área para assistir televisão, área externa com churrasqueira e forno à lenha, aparelhos para atividade física, bancos de jardim, horta elevada e paisagismo.

O Programa Vida Longa integra a política habitacional do Estado e tem o caráter protetivo. É uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, da Habitação, a CDHU, articulada com os municípios paulistas interessados.

As cidades participantes são responsáveis pela indicação dos beneficiários potenciais, pela doação de terrenos para a construção dos imóveis e pelas gestão e manutenção dos empreendimentos após a conclusão das obras. O investimento é a fundo perdido e os moradores não pagam taxa de ocupação, nem contas de água e luz.

Para ter acesso ao programa

O Programa Vida Longa destina-se a pessoas idosas de ambos os sexos, a partir dos 60 anos, em situação de vulnerabilidade material e relacional, inscritas no CadÚnico, que vivam, preferencialmente, sozinhas e com fragilidades nos vínculos familiares. Para mais informações, os interessados devem se dirigir ao CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do município.

A SEDS é responsável pelas diretrizes da gestão social do programa, a definição dos critérios de seleção dos beneficiários. Realiza a assessoria permanente e apoio técnico aos municípios durante todas as etapas de implantação do programa por meio da Coordenadoria de Ação Social (CAS) e das suas diretorias regionais.

A gestão municipal é responsável pela indicação e doação de terrenos para a construção dos imóveis e pela gestão e manutenção do empreendimento após a conclusão das obras. O investimento é a fundo perdido e o morador não paga taxa de ocupação, nem contas de água e luz.