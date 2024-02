Etecs de São Paulo começam ano letivo de 2024 nesta quarta-feira (7)

Mais de 230 mil estudantes das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) iniciam hoje (7) o ano letivo de 2024. Desse total, cerca de 80 mil são novos alunos, ingressantes nos Ensinos Técnico, Médio e Integrado, bem como nas Especializações Técnicas.

Cada uma das 228 unidades do Centro Paula Souza (CPS) preparou atividades para recepcionar os veteranos e os calouros. O estudante pode consultar a Etec em que está matriculado (por telefone, e-mail ou presencialmente) para se inteirar da programação de boas-vindas.

Diversas Escolas Técnicas iniciam o semestre com novidades, como por exemplo a Etec Prof. Horácio Augusto da Silveira, na zona norte da capital, que passa a oferecer o curso técnico de Equipamentos Biomédicos. A Etec José Rocha Mendes, localizada na zona leste, também da capital, terá uma nova habilitação, o Ensino Médio integrado ao Técnico (M-Tec) em Design de Moda, no período da tarde. Ainda há novidades nas Etecs Elias Nechar, de Catanduva, e Benedito Storani, de Jundiaí. Ambas darão início a turmas de novas Especializações Técnicas, em Oncologia e Enogastronomia, respectivamente.

Integração

Dividindo o mesmo campus que a Universidade de São Paulo (USP), na capital, a Etec Cepam dá às boas-vindas para o novo ano letivo com um Giro Cultural pelo espaço. “Oferecemos essa atividade para que os ingressantes conheçam todo o território da USP, no qual a escola está inserida”, explica Erika Caracho Ribeiro, diretora da unidade.

Além disso, os alunos participam de atividades organizadas pelo grêmio estudantil com a equipe da escola, como rodas de conversa com os ingressantes e atividades interclasse. Os calouros participam de um programa de apadrinhamento. A diretora conta que a iniciativa permite aos novatos escolher veteranos para acompanhá-los durante todo o primeiro semestre. “A ação permite que os ingressantes tirem dúvidas sobre o curso e a rotina da escola. Isso ajuda os novos alunos a se sentirem acolhidos e pertencentes à comunidade escolar”.

Mapa interativo

Para as boas-vindas do ano letivo de 2024, a Etec Prof. Mário Antônio Verza, de Palmital, criou um tour virtual, que pode ser assistido no canal do YouTube, para oferecer aos estudantes a oportunidade de explorar o ambiente escolar. “No vídeo o novo aluno pode conhecer todas as instalações da unidade, incluindo laboratórios de informática, enfermagem e química, além do refeitório. O jovem também é apresentado a uma parte do corpo docente e pode conferir depoimentos de outros alunos sobre a rotina escolar”, comenta Isaque Katahira, diretor em exercício da unidade.

A Etec oferece um lanche especial para recepcionar os estudantes, proporcionando um momento de integração entre alunos, professores, coordenadores e a direção. “Esta ocasião nos permite estabelecer conexões significativas e marca o início de uma jornada educacional”, complementa Isaque. A unidade promove ainda uma sessão de ‘Perguntas e Respostas ao Vivo’, oportunidade para que os novos alunos possam interagir e esclarecer dúvidas.