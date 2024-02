De desfile de jet ski a bloco de pets: cidades de SP apostam em Carnaval diferente

O Carnaval cresceu nas ruas de São Paulo impulsionado por blocos, desfiles e marchinhas para mais de 15 milhões de pessoas. Mas a festa no Estado oferece programação variada para aqueles que querem curtir uma folia diferente. No interior, o turista pode conhecer um pouco das marchinhas históricas da região ou se engajar em causas sustentáveis.

Já no litoral, a festa é mais colorida, com direito a embarcações decoradas e roupas feitas de papel crepom para os foliões mergulharem no mar.

Para o secretário de Turismo e Viagens do Estado de SP, Roberto de Lucena, o Carnaval é uma excelente oportunidade para conhecer São Paulo. “O turista, principalmente o que visita São Paulo, seja folião ou não, aproveita a pausa para desbravar novos lugares e conhecer as belezas que nosso estado oferece. São Paulo é rico em diversidade e o Carnaval é um excelente momento para conhecê-lo melhor”.

Conheça cidades de São Paulo para serem exploradas neste Carnaval:

Carnamar de São Sebastião

A cidade de São Sebastião, localizada a 200 km de São Paulo, realiza a 31ª edição do Carnamar, o maior evento de Carnaval em alto mar do estado. A festa é realizada no dia 11 de fevereiro e todos os participantes podem decorar suas embarcações e jet skis para desfilarem pelo canal de São Sebastião, acompanhados de muita música e folia. A festa segue para a Praia do Arrastão, premiando as embarcações mais carnavalescas em três categorias: a melhor decoração, a mais animada e a mais original.

Banho da Doroteia em Ilhabela

Uma das atrações mais esperadas do Carnaval litorâneo acontece em Ilhabela, a 207 km de São Paulo. A cidade irá realizar quatro edições da festa durante o feriado, na Praça do Portinho, dia 10; Praia Grande, no domingo (11); em Perequê, no dia 12; e na Vila, na terça-feira (13). Foliões de todas as idades participam do Banho da Doroteia. Eles desfilam pela cidade com roupas de papel crepom, em celebração acompanhada de bandas e blocos durante o dia. A festa termina com um mergulho no píer para colorir o mar.

Marchinhas de São Luiz de Paraitinga

São Luiz de Paraitinga, a 174 km de São Paulo, oferece um Carnaval tradicional para aqueles que querem curtir a folia ao som de marchinhas e bonecos gigantes. A programação segue entre os dias 9 e 13 de fevereiro. Neste ano, ocorre a primeira edição da festa desde o Carnaval de 2020, o último antes da pandemia.

CarnaPet de Caraguatatuba

Em Caraguatatuba, a 173 km de São Paulo, são realizados blocos para todos os públicos, inclusive para os animais de estimação. E a novidade deste ano é o CarnaPet, que convida os foliões e seus pets para aproveitarem o Carnaval da cidade, todos fantasiados para o desfile gratuito no dia 13 de fevereiro.

CarnaHelp de Socorro

O CarnaHelp leva aos moradores e visitantes da cidade de Socorro, a 130 km da capital, um Carnaval com responsabilidade ambiental. O evento inclui o plantio de árvores, valorização dos artistas locais e expressões culturais. Uma das atrações é o Bloco do Turista — Carbono Zero, que estreia no dia 11 de fevereiro, às 21h, e pede que vidros sejam evitados. A programação completa do CarnaHelp, que será entre os dias 10 e 13 de fevereiro, inclui ainda shows noturnos, atividades para crianças e um comércio vibrante.