Governo de SP leva empresas paulistas para evento de jogos eletrônicos nos EUA

O Governo de São Paulo levará uma comitiva com até 10 empresas paulistas para a Game Developers Conference (GDC), um dos maiores eventos sobre jogos eletrônicos do mundo, realizado de 18 a 22 de março, em São Francisco, nos Estados Unidos.

A missão empresarial será realizada pelo CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

As empresas interessadas devem consultar o regulamento do programa e se inscrever pelo site da InvestSP até 15 de fevereiro.

Além de incentivar a troca de conhecimentos, a iniciativa busca promover novos negócios, atrair investimento estrangeiro, potencializar a geração de emprego e renda em um segmento que movimenta quase R$ 1 bilhão por ano e emprega 6 mil pessoas no Estado, apontam dados da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games (Abragames).

Será a quarta missão do CreativeSP voltada para o setor de jogos eletrônicos. Nas outras edições– para a Gamescom, na Alemanha, em 2022 e 2023, e a GDC de 2023 -, a projeção de negócios gerados pelas empresas participantes chegou a quase R$ 200 milhões.

O CreativeSP oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem. O programa ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Até R$ 2,5 bilhões em negócios na indústria cultural

Em 2023, o programa levou 85 empresas da indústria cultural para nove dos maiores eventos de economia criativa do mundo: SXSW (EUA), GDC (EUA), Festival de Cinema de Cannes (França), Gamescom (Alemanha), Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha), Festival de Cinema de San Sebastián (Espanha), Womex (Espanha), Web Summit Lisboa (Portugal) e Ventana Sur (Buenos Aires).

A projeção de novos negócios gerados pelas empresas participantes é de R$ 404 milhões, alta de 13% na comparação com 2022, com a criação de 7,8 mil vagas de trabalho, avanço de 18%. Os bons resultados levaram o Governo de São Paulo a prorrogar o CreativeSP até 2028. A expectativa é que, até lá, o programa injete cerca de R$ 2,5 bilhões na indústria cultural paulista.

Só no primeiro semestre de 2024, serão realizadas cinco missões. A partir de 15 de fevereiro, a comitiva do CreativeSP estará no Festival de Cinema de Berlim, na Alemanha. Em março, além da GDC, tem o South by Southwest (SXSW), nos Estados Unidos. E depois, em maio e junho, o programa levará empresas paulistas para os festivais de cinema e publicidade de Cannes, na França.