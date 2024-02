Linhas metroferroviárias operam 24 horas para atender Anhembi nos dias 9 e 10

Nesta sexta-feira (9) e no sábado (10), as quatro linhas metroferroviárias operadas pela iniciativa privada (4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda) funcionarão 24 horas por dia para atender o público que irá curtir o Carnaval no Sambódromo do Anhembi. O desfile do Grupo Especial das escolas de samba está previsto para ir até as 5h.

Nesses dias (9 e 10), os foliões poderão embarcar e desembarcar na Estação Palmeiras-Barra Funda durante todo o período, enquanto as demais, somente desembarque e transferências, a partir da meia-noite. Nos outros dias de Carnaval, os serviços operam nos horários normais: as linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô, das 4h40 à meia-noite, e linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, entre 4h e meia-noite.

Para garantir o conforto e segurança dos usuários durante o período festivo, as linhas adotarão estratégias para controle de fluxo de usuários, além de orientação por meio de avisos sonoros e comunicação visual. Haverá também reforço no número de AAS (agentes de atendimento e segurança) nas estações e trens entre os dias 9 e 14 de fevereiro.

A expectativa é de que a Linha 4-Amarela receba o maior número de foliões. No ano passado, as estações da linha alcançaram 2,5 milhões de pessoas durante a semana do Carnaval. As estações Vila Sônia, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Paulista, Higienópolis-Mackenzie, República e Luz devem receber o maior número de usuários. Para atender o fluxo, a concessionária atuará com 650 colaboradores por dia.

A Linha 5-Lilás também está preparada para receber o público deste ano. O maior número de passageiros deve ser nas estações AACD-Servidor, Moema, Santa Cruz, Chácara Klabin, Santo Amaro e Capão Redondo. Em 2023, a linha transportou 1,8 milhão de passageiros.

Com base em 2023, as Linhas de trens urbanos 8-Diamante e 9-Esmeralada deverão receber juntas cerca de 2,7 milhões de pessoas durante o Carnaval, sendo 1,2 milhão de usuários na Linha 8 e 1,5 milhão na Linha 9. As Estações Barra Funda e Pinheiros registraram o maior fluxo de pessoas no período.