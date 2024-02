Governo de SP investe R$ 769 milhões e entrega 899 obras em escolas e creches

O Governo de São Paulo entregou 899 obras em escolas e creches nos 13 primeiros meses de gestão. Foram investidos R$ 769 milhões, considerando tanto as obras executadas via Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), ligada à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP), como aquelas realizadas por meio de acordos com os municípios.

Ao todo, foram 488 mil alunos beneficiados pelas obras em 258 cidades. Essas obras incluem reformas de quadras, cozinhas, refeitórios e salas de aula, além de intervenções em telhados e adequações de acessibilidade.

O dirigente regional de ensino da região Leste 3, Eric Vellone Coló, afirma que as obras foram um marco para a comunidade. Das escolas reformadas, 13 estão na área em que ele administra e no primeiro semestre do ano passado já foi possível verificar uma melhoria na frequência escolar dos estudantes. “Nós fomos de 75% para 79% de frequência, isso significa mais de dois mil estudantes de volta às salas de aula. Boa parte disso é por um ambiente de receptividade, mais seguro e com condições de receber com qualidade os estudantes”, afirma.

Além das obras nas escolas, São Paulo também entregou 29 creches nos 13 primeiros meses de gestão. Um orçamento de mais de R$ 52 milhões. Com essas unidades, foram criadas quase 3.700 novas vagas. Apenas em janeiro deste ano, três creches já foram entregues nos municípios de General Salgado e Orlândia.