Servidores estaduais têm menos de um mês para fazer o recadastramento digital

Servidores públicos ativos do Estado de São Paulo têm menos de um mês para realizar o recadastramento digital obrigatório. Decreto do Governo de SP estabelece que quem não atualizar seus dados até o dia 17 de março corre o risco de ficar sem os salários a partir de abril, pois não haverá prorrogação do prazo.

Devem realizar o recadastramento servidores, empregados públicos e militares em atividade, no âmbito da Administração Direta, das Autarquias, inclusive as de Regime Especial, e das Fundações do Estado de SP.

O procedimento digital deve ser feito preferencialmente pelo aplicativo SOU.SP.GOV.BR, onde se pode realizar também a Prova de Vida – última etapa do recadastramento –, ou pelo Portal do Recadastramento (https://recad.sp.gov.br/).

Para acessar o app, é preciso baixar o aplicativo SOU.SP.GOV.BR, disponível nas plataformas Android e iOS, realizar o acesso por meio do login GOV.BR, acessar os dados de cadastro e atualizá-los. Ao final, por meio de validação biométrica, o servidor realiza a Prova de Vida Digital, de maneira fácil, ágil, a qualquer hora, de onde estiver e de forma transparente.

Determinado pelo decreto nº 68.306, de 16 de janeiro, o recadastramento digital, que inclui a prova de vida, é essencial para dar mais agilidade e transparência à administração pública, além de, consequentemente, resultar no aperfeiçoamento da execução das políticas públicas no Estado de São Paulo.