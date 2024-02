Balsas: SP inaugura estação flutuante em Vicente de Carvalho

As operações de embarque e desembarque de passageiros realizadas no Terminal Marítimo do Guarujá – Vicente de Carvalho, que integra a travessia litorânea para Santos, estão muito mais seguras e ágeis com a entrada do novo flutuante e das plataformas acopladas.

Os equipamentos foram inaugurados pela titular do Departamento Hidroviário (DH), órgão vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Jamille Consulin, nesta segunda-feira (26). O conjunto já estava em operação desde o começo de fevereiro, quando foi instalado, cerca de quatro meses antes do prazo estimado.

O flutuante é uma estrutura em metal e madeira, que faz a ligação entre as embarcações atracadas e o píer. São 250 m² de superfície, fora as novas passarelas que possibilitam duas operações simultâneas (embarque, desembarque ou ambas). Ao todo, foram investidos R$ 8 milhões.

“Essa travessia é a que possui o maior número de passageiros embarcados, em torno de 10 mil por dia, e o novo flutuante ajuda muito na compensação das marés, tornando a operação de embarque e desembarque ainda mais segura. Temos uma estrutura com mais qualidade e podemos com isso prestar um serviço melhor para a comunidade”, afirma a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende. A reforma do terminal propriamente dito já tinha sido entregue em dezembro.

Intervenções em Santos

O flutuante e as passarelas fazem parte do megapacote de requalificação das travessias em embarcações. Com a entrega do conjunto, o Governo de São Paulo concluiu as melhorias programadas para Guarujá. A próxima etapa será a conclusão da reforma da estação Praça da República, do outro lado da travessia.

A estação em Santos está recebendo investimento de R$ 5,5 milhões para impermeabilização de paredes, piso, vigas e calhas da cobertura; substituição de esquadrias de madeira e metálicas; reforma e recuperação geral das coberturas e telhados; reforma das instalações elétricas, hidráulicas e hidrossanitárias; instalação de forro; substituição de vidros e pisos internos e externos; recuperação dos revestimentos de paredes, e pintura. “É uma reforma total, prevista para ser concluída no segundo semestre de 2024”, acrescenta a diretora do DH, Jamille Consulin.

As melhorias – novo flutuante e reformas das duas estações – demandaram investimentos superiores a R$ 20 milhões.

Em dezembro de 2023, a Semil entregou a reforma do terminal, que recebeu investimentos de R$ 6,8 milhões em novos pisos, cobertura, acessibilidade e muro de contenção do estaleiro. A reforma da estação, construída nos anos 1950, incluiu também novas instalações elétricas e hidráulicas, além sistema de combate a incêndio.

A travessia Santos/Vicente de Carvalho é uma das mais movimentadas do estado de São Paulo, com uma média diária de 9,9 mil passageiros, sendo 7,9 mil pedestres e mais de 2 mil ciclistas. Ao longo de 2023, foram transportados 3,6 milhões de passageiros, entre pedestres e ciclistas.

Investimentos de R$ 243 milhões

Além das reformas das estações em Santos e no Guarujá e do novo flutuante, a Semil também tem investido em melhorias das embarcações e em um novo flutuante para a travessia Cananéia/Ariri.

No ano passado, R$ 34,6 milhões foram aplicados em reformas de cinco ferry boats, sendo dois para Santos/Guarujá (FB-26 e FB-14) e mais três para São Sebastião/Ilhabela (FB-29, FB-25 e FB-19).

As reformas integram um pacote de R$ 243 milhões que serão aplicados, até o final de 2024, pelo Governo de São Paulo, na melhoria do sistema de balsas do estado.