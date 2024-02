Governo de SP promove plantão de denúncias no Dia Mundial de Zero Discriminação

Qualquer indivíduo que tenha sido vítima ou presenciado ato discriminatório por orientação sexual e/ou identidade de gênero, contra pessoas com HIV ou Aids, intolerância religiosa e preconceito racial poderá registrar a sua queixa nesta sexta-feira (1) no plantão de denúncias da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) em parceria com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM).

A ação em alusão ao Dia Mundial de Zero Discriminação será das 10h às 15h, nas oitos unidades do Centro de Integração da Cidadania (CIC) localizadas na capital, na Estação Tatuapé da CPTM, e no Terminal Metropolitano Jabaquara da EMTU. Além disso, uma equipe do programa Cidadania Itinerante atenderá a população em uma van, que ficará estacionada em frente à Estação Brás do Metrô.

Para fazer a denúncia, é obrigatório informar o nome do denunciante (vítima), telefone, endereço completo (com CEP), número de documento, e-mail, descrição detalhada, data e local do ato discriminatório, além do nome do ofensor (denunciado), endereço e, se possível, telefone, números de documentos e e-mail.

É importante, mas não obrigatório, apresentar testemunhas que presenciaram os fatos, informando nomes e endereços físico e digital, boletim de ocorrência (se houver, encaminhar documento digitalizado ou fotocópia), imagens, arquivos, áudios, vídeos, fotos ou outras provas que confirmem o ocorrido.

“A denúncia contra a discriminação ilumina o caminho para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. E quanto mais informações sobre o ato discriminatório tivermos, maiores serão as chances de êxito nas mediações ou nos processos administrativos, quando for o caso”, afirma a coordenadora geral de Direitos Humanos da SJC, Maísa Costa.

Uma das atribuições da Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania é receber, apurar e dar encaminhamento às denúncias de discriminação racial (lei 14.187/2010), intolerância religiosa (lei 17.346/2021), orientação sexual e/ou identidade de gênero (lei 10.948/2001), aos portadores do vírus HIV ou pessoas com Aids (lei 11.199/2002), e tráfico de pessoas (lei 13.344/16).

O Plantão de Denúncias da SJC é uma ação conjunta entre as coordenações de Direitos Humanos, Políticas para a Diversidade Sexual, Políticas para a População Negra, Políticas para a População Indígena, Políticas para a Juventude, Fórum Inter-Religioso, além da Ouvidoria e do programa Centro de Integração da Cidadania.

Dia Mundial de Zero Discriminação

A data é uma campanha do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) proclamado pela Assembleia Geral da ONU em 2013, com foco no combate a todas as formas de discriminação. A campanha chama atenção para o direito de todos a uma vida plena e digna.

Plantão de Denúncias

Dia 1 de março, das 10h às 15h

Locais:

CPTM

Estação Tatuapé

Rua Catiguá, 174/ Rua Tuiuti, s/nº – Tatuapé

EMTU

Terminal Metropolitano Jabaquara

Rua Nelson Fernandes, s/n° – Jabaquara

Metrô

Estação Brás

Rua Domingos Paiva, s/nº

CIC Casa da Cidadania

Casa 19 – Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 – Vila Guarani, São Paulo

Localização: https://maps.app.goo.gl/3hdS1HtouBoQahZ87

CIC do Imigrante – Barra Funda

Rua Barra Funda, 1020 – Barra Funda, São Paulo

Localização: https://goo.gl/maps/e3SfjFWdSB22QuTa7

CIC Feitiço da Vila – Capão Redondo

Estrada de Itapecerica, 8887 – Parque Fernanda, São Paulo

Localização: https://goo.gl/maps/W34BSyQrh4LTENj6A

CIC Grajaú

Rua Pinheiro Chagas, 17 – Jardim São José

Localização: https://maps.app.goo.gl/QaV77pZjPPUTHMvB9

CIC Leste – Itaim Paulista

Rua Padre Virgílio Campelo, 150 – Itaim Paulista, São Paulo

Localização: https://goo.gl/maps/NK24x1wbvi5XogHA6

CIC Norte – Jova Rural

Rua Ari da Rocha Miranda, 36 – Conj. Hab. Jova Rural, São Paulo

Localização: https://goo.gl/maps/TgFeNLJ987HEe67KA

CIC Oeste – Jaraguá

Estrada das Taipas, 990 – Parque Nações Unidas, São Paulo

Localização: https://goo.gl/maps/MM8PxMpCKphs2mQn7

CIC Sul – Jardim São Luís

Rua José Manoel Camisa Nova, 100 – Jardim Leticia

Localização: https://goo.gl/maps/iMLhzxWyj3MpMpwz8