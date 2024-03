PM Ambiental apreende 32 kg de drogas enterrados em área de mata de São Vicente

A Polícia Militar Ambiental encontrou um “bunker” do crime organizado enterrado em área de mata da Unidade de Conservação Xixova Japui, em São Vicente, no litoral de São Paulo, nesta segunda-feira (4). No local, havia 32 quilos de entorpecentes entre maconha, crack, anfetamina e adrenalina. A ocorrência faz parte da terceira fase da Operação Verão.

A ação do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Área de Risco (Gepaar) contou com o apoio do canil do 5° Batalhão de Choque (BPChq), a Guarda Civil Metropolitana (GCM) Ambiental e seu canil. A mata em que os policiais realizaram as buscas é conhecida pelas movimentações do crime organizado.

No local, as equipes encontraram as drogas enterradas dentro de tonéis plásticos, numa espécie de “bunker”, além de um espaço para que o material fosse fracionado. Ao todo, foram apreendidos 5,8 mil porções de cocaína e três pacotes de pasta base da mesma droga, 300 porções de maconha e dois tabletes, 3 mil porções de crack, 12 pacotes de anfetamina e sete pacotes de adrenalina, o que totaliza 32,2 quilos de entorpecentes. Os policiais ainda encontraram um simulacro de arma de fogo, quatro balanças de precisão, um caderno com a contabilidade do tráfico e 15 mil pinos vazios.

O caso foi registrado como localização/apreensão de objeto no 1° Distrito Policial de São Vicente.