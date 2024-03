Alunos e professores fluentes: SP divulga datas de nova fase do Prontos Pro Mundo

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) dá início a uma nova etapa do Programa Prontos pro Mundo, iniciativa do Governo do Estado para a oferta de aulas intensivas de inglês para estudantes e professores da rede e intercâmbio para países de língua inglesa. Os mais de 3.000 professores selecionados podem confirmar sua inscrição a partir desta segunda-feira (4) e os alunos selecionados têm um novo prazo para os testes de nivelamento.

A lista dos selecionados será divulgada na próxima segunda-feira no site da Escola de Formação dos Profissionais da Educação (Efape) e as regras de seleção dos docentes de língua inglesa estão detalhadas no edital 04/2024, publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira.

Assim como os estudantes, os professores receberão um e-mail com a Pearson como destinatário — a plataforma de inglês do Prontos pro Mundo —, e devem fazer o teste de nível do idioma até o dia 8 de março. As aulas, em formato online, estão previstas para terem início no dia 11 de março de 2024. Todos os professores poderão utilizar as ferramentas, computadores e tablets e acesso à internet para assistir às aulas.

Nota etapa de testes de nivelamento

Também no dia 11, 25 mil alunos da rede estadual selecionados pelo Programa Prontos pro Mundo e já fizeram os testes darão início às aulas online de inglês intensivo. Esses alunos integram a lista dos 72 mil adolescentes que tiveram as melhores notas no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp).

Em uma nova etapa da avaliação de nível, outros 47 mil estudantes têm até sexta-feira (8) para acessar o e-mail e dar prosseguimento à análise de proficiência da língua inglesa. Isso significa que cada selecionado agora matriculado na 1ª série do Ensino Médio será encaminhado para a turma — de até 20 alunos — de acordo com a sua necessidade de aprendizado e desenvolvimento no idioma.

Estudantes com dificuldades no acesso ao e-mail podem entrar em contato com a coordenação pedagógica de sua escola, que poderá auxiliar na realização do teste de nivelamento.

O intercâmbio

No final de cada semestre letivo de 2024 será aplicada uma avaliação de inglês que, junto com critérios de desempenho e frequência escolar, classificará os melhores estudantes e professores para o programa de intercâmbio no ano de 2025, quando a Secretaria da Educação embarcará 1.000 alunos e 100 docentes para o exterior.

Para os alunos, o intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo tem duração de um semestre letivo, será 100% gratuito, com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Os professores devem viajar por um mês.

Entre os países de língua inglesa que podem integrar o intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo estão Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia.