Suspeito de liderar quadrilha especializada em roubos na região da 25 de Março é preso

Após meses de investigação, a Polícia Civil conseguiu prender um homem, de 30 anos, apontado como líder de um grupo criminoso especializado em roubos. A prisão aconteceu na segunda-feira (4), em um bar localizado na rua da Canteira, na Sé, centro de São Paulo.

As equipes de investigação deflagraram a Operação Resgate visando combater o crescente número de roubos na região da rua 25 de Março e no Mercado Municipal de São Paulo, o Mercadão, onde se concentram grande número de comércios. Além dos roubos, a quadrilha era conhecida por agir com brutalidade e violência contra as vítimas.

O suspeito foi flagrado em diversas ações por câmeras de segurança instaladas na região. Com a identificação do líder, os agentes passaram a investigar sua rotina, até que o prenderam em um bar. Outro suspeito de integrar a bando também foi detido.

Dois veículos foram apreendidos na ação e um aparelho celular, possivelmente furtado, foi abandonado na hora da abordagem. O caso foi registrado no 1° Distrito Policial da Sé, que segue com as investigações para deter os demais integrantes da quadrilha.