Transportes Metropolitanos celebram Dia da Mulher com ações gratuitas para passageiras

As empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) – CPTM, EMTU e Metrô – promovem diversas atividades gratuitas às passageiras nas estações e terminais de ônibus intermunicipais na semana em que se comemora internacionalmente o Dia da Mulher, 8 de março.

Confira os locais e datas de realização:

“Estação da Mulher”

Na quinta (7) e sexta-feira (8), a Estação Tatuapé, da Linha 3-Vermelha do Metrô, terá atendimentos dedicados às mulheres das 7h às 17h, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria da Mulher e a Secretaria de Segurança Pública:

Inscrição online para os cursos gratuitos do programa Qualifica SP, voltados para a população de SP e Grande SP;

Atendimento para preparação de currículo e orientações sobre como se sair bem em entrevistas de emprego pelo Qualifica SP;

Cadastramento e disponibilização de vagas de emprego do PATs (Posto de Atendimento ao Trabalhador);

Atendimento para mulheres que desejam conhecer a linha de crédito Empreenda Mulher do Banco do Povo;

Além de informações sobre as políticas para a mulher em São Paulo, os serviços de atendimento à mulher no Metrô.

Na sexta-feira (8), a estação Tatuapé contará com uma programação especial. Para destacar a importância da igualdade de gênero em todos os setores da sociedade, incluindo o transporte público, a operação será reforçada com mulheres – sobretudo no turno da manhã – na segurança na estação, como agentes de atendimento, na limpeza, no SSO da estação e operando o trem. Às 17h, a Banda dos Seguranças do Metrô promove uma apresentação especial com um repertório exclusivo de cantoras e compositoras.

Beleza

As passageiras que passarem na estação São Miguel Paulista, da linha 12-Safira da CPTM, poderão ganhar gratuitamente cortes de cabelo e design de sobrancelha com os profissionais do La Femme Institut no dia 8 de março, das 9h às 12h.

No mesmo dia, a partir das 15h, ações nas estações Palmeiras-Barra Funda e Tamanduateí promovem a distribuição de 2 mil produtos de beleza e cuidados com a pele. As mulheres que passarem pelas estações poderão receber delineadores brancos, sérum 4 em 1, pó translúcido, sérum fortalecedor de cílios e sobrancelhas da Lyrics Cosméticos.

Saúde

Na quarta-feira (6), das 10h às 13h, a EMTU promove uma ação que tem por objetivo orientar sobre prevenção e tratamento ao câncer de mama no Terminal São Mateus, em parceria com a clínica Rosa Mulher. As passageiras contarão com dicas de como realizar o autoexame e receberão materiais informativos sobre a doença.

Nos dias 7 (Terminal Metropolitano Carapicuíba, das 9h às 14h), 12 (Terminal Santo André, das 9h às 13h), 14 (Terminal São Mateus, das 9h às 13h), 15 (Terminal Jabaquara, das 9h às 13h), 22 (Terminal Diadema, das 9h às 13h) e 26 de março (Terminal Bortolosso, das 9h às 13h) as passageiras poderão participar de atividades em parceria com a PROZ Educação de conscientização sobre câncer de colo de útero. Os estudantes vão distribuir folhetos informativos e realizarão testes gratuitos de glicemia e aferição da pressão arterial.

O Março Lilás, de prevenção e combate ao câncer de colo de útero, e o Março Amarelo, de conscientização sobre a endometriose, também farão parte da programação da CPTM às passageiras. Na quinta-feira (7), as Estações Comendador Ermelino, Dom Bosco, Itaquera, Guaianases, Mauá, Luz, Mogi das Cruzes e Guarulhos-Cecap receberam ações da PROZ Educação, oferecendo medições de pressão arterial e glicemia capilar, além de orientações sobre câncer de colo de útero. A ação acontece em três horários: das 9h às 12h, das 13h às 16h e das 19h às 22h.

Também em apoio ao Março Lilás e Amarelo, no Terminal Metropolitano Cecap, em Guarulhos, entre os dias 5 e 23 de março, das 10h às 14h, serão realizadas ações com orientações sobre prevenção ao câncer de colo de útero, endometriose e prevenção à dengue, além de aferição de pressão arterial e testes de glicemia, em parceria com Grau Tec Guarulhos.

Já no dia 8 de março, as passageiras poderão fazer aferição de pressão, frequência cardíaca e respiratória, higienização de pele e receber informações sobre prevenção ao câncer de colo de útero e endometriose nas estações Guaianases, da Linha 11-Coral, Jardim Helena-Vila Mara e Engenheiro Goulart, ambas da Linha 12-Safira, no horário das 9h às 16h. Esta ação é resultado de uma parceria da CPTM com a Escola Técnica Sequencial.

Pensando na saúde emocional das mulheres, a EMTU também promove esquetes teatrais e diálogos com psicólogas no Terminal Santo André, na próxima segunda-feira (11), das 10h às 13h. A ação, em parceria com o instituto NEPSAR, busca promover a reflexão das passageiras sobre emoções e os inúmeros papéis que a mulher desempenha. Serão ofertadas estrelas com frases motivacionais e os passageiros serão convidados a escreverem em post-it uma mensagem positiva, de apoio, força e motivação. Já a Viva Melhor ONG vai esclarecer dúvidas sobre autoexame e prevenção do câncer de mama.

Cidadania

Em parceria com o Centro de Referência e Cidadania da Mulher, a CPTM vai oferecer atendimento social, jurídico e psicológico às passageiras. A mesma ação contempla orientação sobre criação e participação em oficinas de geração de renda, atividades que resgatam a autoestima e a cidadania. Prevista para o dia 5 de março na estação Palmeiras-Barra Funda, a atividade será realizada das 9h às 17h.

Na sexta-feira (8), o Terminal Metropolitano Jabaquara será palco de rodas de conversas com mulheres, abordando os vários tipos de violência, orientações sobre a importância de pedir ajuda, além de encaminhamento com psicólogos e judiciário. Trata-se de uma ação conjunta da EMTU com a organização Bem Querer Mulher e está programada para acontecer das 10h às 13h. Às 11h haverá apresentação da Afromix, grupo de 30 mulheres que irão apresentar danças.

Também no Dia da Mulher, a CPTM realizará a pesquisa “Voz Feminina” para desenhar o perfil das suas passageiras e descobrir quais são os desejos e preocupações das mulheres em relação aos serviços da companhia. A pesquisa ‘Voz Feminina’ será realizada entre os dias 5 e 11 de março, das 11h30 às 18h30, nas estações Aeroporto-Guarulhos, Corinthians-Itaquera, Palmeiras-Barra Funda, Santo André e Tatuapé. Com os resultados, a CPTM poderá elaborar serviços e ações direcionadas ao público feminino, que já representa 46% dos passageiros transportados.

O esforço abrangente ocorre no mês que celebra o Dia Internacional da Mulher e marca o primeiro Dia da Mulher Ferroviária, instituído pela Lei nº 17.830, de 01 de novembro de 2023, para celebrar o pioneirismo da mulher ferroviária.

Educação e cultura

Também no dia 8, a partir das 7h, a CPTM distribuirá 5 mil livros sobre temáticas femininas nas Estações Brás e Barra Funda, em parceria com as Lojas Marisa. Além de incentivar a leitura, a iniciativa pretende destacar a história da evolução da mulher na sociedade e evidenciar seu papel ao longo dos anos.

Por fim, no mesmo dia, o muro de entrada da oficina de Engenheiro São Paulo, localizado na Rua Bresser, ganhará um grafite em homenagem a Maria Odilia Teixeira, a primeira médica negra do Brasil. A ação da CPTM é realizada em conjunto com a Frameria e o Hapvida.