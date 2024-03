SP inaugura quarta unidade do Cras em Porto Ferreira

Com 56 mil habitantes, o município de Porto Ferreira recebeu, nesta quarta-feira (6), a quarta unidade do Centro de Referência a Assistência Social (CRAS) “Elizete do Perpétuo Socorro de Sá”.

A inauguração contou com a presença do secretário estadual de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento, do prefeito da cidade, Rômulo Luís de Lima Ripa, e da secretária municipal de Desenvolvimento Social, Mileni Maria Arantes Varisi. Foram investidos R$ 150 mil para implantação do equipamento.

“Um novo CRAS é mais do que uma construção física. É nosso compromisso com o bem-estar e a inclusão social da comunidade; é a garantia de apoio e acolhimento a quem mais precisa. A ampliação dessa rede de atendimento é bem-vinda, e um investimento mais que necessário”, afirmou Gilberto Nascimento.

O CRAS é uma parte essencial do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). É a porta de entrada para muitas políticas públicas as quais a população tem direito. É através dos CRAS, por exemplo, que as pessoas podem se cadastrar no CadÚnico para ter acesso a serviços, benefícios e projetos de assistência e desenvolvimento social, seja dos governos federal, estadual ou municipal.

Homenagem

O quarto CRAS de Porto Ferreira leva o nome de Elizete do Perpétuo Socorro de Sá como homenagem a uma mulher que foi símbolo de amor e acolhimento às pessoas em vulnerabilidade social. Mesmo enfrentando problemas de saúde, iniciou, em 2016, um projeto para ajudar a população em situação de rua e famílias vulneráveis. Em 15 de novembro de 2018, Elizete faleceu deixando um legado de amor ao próximo. Sua família assumiu o projeto, transformando-o na ONG Nossa Casa Elizete de Sá.