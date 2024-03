CPTM: ​estações da Luz e Brás recebem ações do Dia Mundial do Consumidor

Os passageiros que estiverem nas estações da Luz e Brás da CPTM nesta sexta-feira (15), quando é comemorado o Dia Mundial do Consumidor, poderão tirar dúvidas com uma equipe da Defensoria Pública do Estado de São Paulo sobre direitos dos consumidores nas relações com os bancos e compras online. O atendimento ocorrerá das 9h às 16h.

O Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor (Nudecon) prestará orientação jurídica sobre revisão de contratos bancários, taxa de juros, financiamento, superendividamento, além de direitos e cuidados com as compras feitas pela internet.

Os casos de pessoas que necessitem e estejam dentro do perfil de renda atendido pela Defensoria Pública serão encaminhados para atendimento em continuidade e solução judicial ou extrajudicial.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

