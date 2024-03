Desenvolve SP: crédito às prefeituras da Grande São Paulo sobe 10.700%

Prefeituras da Grande São Paulo tiveram R$ 24,4 milhões em crédito liberado pela Desenvolve SP no primeiro bimestre deste ano. O valor é 10.700% superior ao do mesmo período do ano passado, quando os gestores públicos locais fizeram R$ 224,1 mil em financiamentos junto à agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo do estado de SP.

A capital foi a que mais conquistou recursos da Desenvolve SP (R$ 12,6 milhões), seguida por Guarulhos, com R$ 4,8 milhões, Arujá e Osasco, com R$ 4,5 milhões cada.

Se considerados os dados do mesmo bimestre envolvendo administrações municipais e micro, pequenos e médios empreendedores, o crescimento do crédito na Grande SP foi de 5,2% na comparação com 2023, saltando de R$ 37,3 milhões para R$ 39,2 milhões este ano.

Em aumento percentual, também em relação aos setores público e privado, Mogi das Cruzes lidera entre as cidades da RA de São Paulo, com mais de 13.700%, seguida por Osasco (6.306%) e Barueri (751,6%).

ABC

As cidades do ABC Paulista também se destacaram no balanço do bimestre da Desenvolve SP. O aumento do crédito aos sete municípios da região foi de 32,3%, de R$ 2,2 milhões em janeiro e fevereiro de 2023 para R$ 2,9 milhões no mesmo bimestre deste ano. Os destaques no ABC ficaram para Mauá, com crescimento de desembolsos da agência de 316,7% (R$ 2,4 milhões em 2024), e Santo André (R$ 425,4 mil obtidos este ano).

Em todo o estado, a agência liberou R$ 91 milhões em janeiro e fevereiro, sendo R$ 64 milhões (70,3%) para prefeituras e R$ 27 milhões para o setor privado.

Sete das 16 regiões administrativas paulistas registraram crescimento na liberação de crédito da Desenvolve SP no primeiro bimestre deste ano. Outros percentuais regionais de destaque ocorreram em Marília (975,3%), Araçatuba (160%), Vale do Paraíba/Litoral Norte (95,7%), Franca (73,7%) e Campinas (37,8%).

15 anos

A Desenvolve SP completa 15 anos de atuação em março de 2024 e vem cumprindo sua missão de democratizar o acesso ao crédito. Desde 2009, foram cerca de R$ 7,2 bilhões em financiamentos para micro, pequenos e médios empresários e prefeituras paulistas.

“Estamos trabalhando com criatividade e comprometimento para que não falte crédito ao empreendedor paulista, contribuindo para a geração de renda e empregos no estado”, destaca o diretor-presidente da Desenvolve SP, Ricardo Brito.

Desde fevereiro, o comércio da região central da capital se beneficia com as linhas de crédito da agência. O Governo Paulista disponibilizou R$ 200 milhões em ajuda aos comerciantes para a requalificação do Centro, atração de novos empreendimentos, promoção, reurbanização e reocupação da região.

Para consultar e solicitar financiamentos da agência é só clicar aqui.