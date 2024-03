Governador defende união com prefeituras para fortalecer políticas públicas em SP

O governador Tarcísio de Freitas reforçou nesta sexta-feira (15), em Campos do Jordão, o compromisso de parceria entre o Estado e as 645 prefeituras para implementação de políticas públicas que fortaleçam o desenvolvimento, a dignidade e o diálogo em todo o território paulista. Tarcísio foi o principal participante da cerimônia de encerramento do 66º Congresso Estadual de Municípios, que reuniu autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas para debates sobre inovação na gestão pública.

“O trabalho da Associação Paulista de Municípios torna o municipalismo algo vivo, forte e importante e que chama a atenção do Executivo estadual para essa atuação conjunta. As pessoas moram nas cidades e a política pública tem que alcançar todas elas. A visão municipalista é fundamental para a gente ter sucesso e levar políticas públicas de qualidade na ponta”, afirmou Tarcísio.

O governador participou ao lado da primeira-dama Cristiane Freitas e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado. Ao longo desta semana, secretários estaduais e técnicos do Governo de São Paulo receberam os gestores municipais em estandes no evento para esclarecimentos sobre convênios e parcerias com o Estado para modernização, digitalização e desburocratização da administração pública.

Tarcísio também destacou o processo de desestatização da Sabesp, que terá a anuência dos 375 municípios atendidos pela companhia para antecipar as metas de universalização do saneamento para 2029. Outros pontos de atuação conjunta entre Estado e prefeituras citados pelo governador foram o sistema Detecta, da Secretaria de Segurança Pública, e o Alfabetiza Juntos SP, da Secretaria da Educação.

Sob o tema “Municípios, a Força da Democracia”, os participantes do congresso discutiram assuntos ligados a mudanças nos pisos salariais e seus impactos nos municípios, a nova legislação sobre licitação e contratos, parcerias público-privadas, consórcios municipais, mudanças climáticas e direitos humanos, entre outros.

Ao longo desta semana, o Governo de São Paulo apresentou aos participantes as inovações e modelos de gestão propostos pelo Estado para fortalecer o desenvolvimento econômico e social dos municípios .

A Investe SP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, lançou o guia de atração de investimentos dos municípios. O documento já está à disposição de prefeitos e vereadores e orienta sobre como identificar e promover oportunidades e vocações de cada cidade.

As políticas públicas inclusivas que levam dignidade à população também foram destacadas. A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência apresentou as oportunidades de programas como o TODAS in-Rede, os Polos de Empregabilidade Inclusiva, o programa São Paulo São Libras e as ações de promoção do paradesporto.

Promovido há 66 anos, o congresso também premiou os cinco municípios com melhor pontuação em um ranking próprio, que considera os aspectos sociais, fiscais e de gestão. O encontro contou ainda com painéis que destacaram as boas práticas municipais no âmbitos dos poderes Executivo e Legislativo.