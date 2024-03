Estações da CPTM recebem Unidade Móvel da Sabesp em comemoração ao Dia Mundial da Água

Para celebrar o Dia Mundial da Água, que é comemorado em 22 de março, quem passar pela estação José Bonifácio entre esta terça-feira (19) e sábado (23) terá à disposição a Agência de Atendimento Móvel da Sabesp com prestação de serviços e informações. Nos dias úteis, os atendimentos acontecerão das 8h30 às 16h30, e no sábado, das 8h30 às 12h.

Já as estações Santo André, Suzano, Vila Aurora e Engenheiro Goulart receberão a unidade móvel da Sabesp na sexta-feira (22), das 9h às 16h.

As unidades estão localizadas na área externa das estações. Os passageiros poderão fazer consultas e impressão da 2ª via de contas, regularização de pendências em atraso, parcelamento de faturas, reparcelamento de débitos, alteração cadastral e solicitação de serviços, como pedido de tarifa social e de ligação de fornecimento de água.

Para ter acesso aos atendimentos, os passageiros devem levar documento de identidade, CPF e, se possível, apresentar uma conta ou informar o número de fornecimento registrado na Sabesp.

Dia Mundial da Água

A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992 para colocar em pauta questões essenciais que envolvem os recursos hídricos.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.