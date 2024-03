Etecs e Fatecs de SP realizam ações de combate à dengue

As Escolas Técnicas (Etecs) e as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do Centro Paula Souza (CPS) se unem à população na campanha de prevenção à dengue. As ações centralizadas preveem debates em sala de aula, ações de limpeza regulares nas unidades de ensino e material de apoio elaborado pela Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec) do CPS, com cartaz e guia de orientação sobre o tema.

Além dessas iniciativas, cada unidade tem liberdade para criar ações locais de conscientização de funcionários, professores, estudantes e familiares.

Gincana da Etec Bento Quirino

Entre os dias 25 e 28 de março, a Etec Bento Quirino, de Campinas, sedia a quarta edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho e Meio Ambiente (Sipatma). Entre as ações, a Gincana contra a Dengue prevê oito provas para envolver a comunidade acadêmica.

As provas incluem a eleição de uma mascote, concurso de fotografias e de cartazes, produção de uma armadilha coletora de mosquitos, criação de uma paródia e de um quiz com informações sobre a dengue, bem como um desfile de roupas feitas com materiais recicláveis.

Antes da definição dos vencedores, que será anunciada no dia 28 à tarde, a unidade passa pelo Mutirão Bentão, que irá buscar e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti.

Arte reciclada na Etec de Jacareí

Na Etec Cônego José Bento, de Jacareí, as ações de conscientizações dos estudantes incluem vídeos, podcasts, jogos e até uma peça teatral. Aproveitando materiais que poderiam empoçar água e virar criadouros do mosquito Aedes Aegypti, os alunos do primeiro ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Meio Ambiente se dividiram entre elenco e roteiristas do espetáculo ‘Todos contra a Dengue’, apresentado para estudantes e professores.

A unidade também recebeu a visita de agentes da Vigilância Sanitária, que avaliou os possíveis criadouros e palestrou sobre estado de emergência local e regional, comportamento do mosquito, formas de prevenção, sintomas, consequências e tratamento contra a dengue.

Palestra na Etec de Cachoeira Paulista

A Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel, de Cachoeira Paulista, sediou a palestra ‘Situação Municipal de Arboviroses’ com a presença de representantes da unidade, bairros vizinhos e diretores de outras escolas do município. A palestrante foi a diretora municipal de Vigilância em Saúde, Valdelice de Souza, que também é professora de biologia na Etec para o Ensino Médio Integrado ao Técnico em Enfermagem.

Entre os temas tratados estiveram as formas de prevenção de proliferação do mosquito transmissor, os principais sintomas da doença e o procedimento padrão em caso de infecção.

Cartilha e quiz na Etec de Matão

Na Etec Sylvio de Matos Carvalho, de Matão, os estudantes do curso de Enfermagem desenvolveram uma cartilha e um quiz para informar de maneira lúdica. Em formato de jogo, o questionário avalia os conhecimentos do participante sobre o mosquito transmissor da dengue, os principais sintomas, as formas de prevenção, os tratamentos indicados, as complicações possíveis, além da curiosidade: você sabia que é a fêmea que transmite a doença?

A equipe também está produzindo um boletim epidemiológico com dados sobre os casos de dengue acumulados no município e na Etec, onde farão um levantamento com todos os 1.291 alunos matriculados.

Inseticida orgânico na Etec Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo

Na Etec Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo, de Presidente Prudente, os alunos da terceira série do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Agropecuária plantarão mudas de Nim nesta quinta-feira (21). As folhas da árvore de origem indiana são moídas para criação de um inseticida orgânico, que combate pragas e insetos, como o Aedes Aegypti.

Repelente de baixo custo na Etec de Barueri

Na Etec Antônio Furlan, de Barueri, o trabalho de integração entre os estudantes do Ensino Médio Integrado ao Técnico levou a produção de um repelente de insetos de baixo custo. Os estudantes de Contabilidade e Administração levantaram os custos relacionados à produção, a turma de Informática para Internet fez a criação do material gráfico e divulgação nas redes sociais, e os alunos de Recursos Humanos desenvolveram um plano de prevenção em empresas.

Com auxílio da professora Eugênia Hashiguchi, que ministra química em todos os cursos, os alunos desenvolveram um creme utilizando ingredientes de fácil disponibilidade e baixo custo, como água destilada e glicerina, além de vitaminas do complexo B, com ação repelente.