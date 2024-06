Polícia Civil apreende meia tonelada de droga em duas ações em SP

A Polícia Civil realizou duas apreensões de drogas entre sexta-feira (14) e esta segunda-feira (17) que totalizaram pouco mais de meia tonelada de droga. O entorpecente abasteceria pontos de vendas do tráfico na Grande São Paulo. Dois criminosos foram presos nas ações.

No domingo (16), os policiais da 2ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas receberam informações de que havia um carro carregado com drogas estacionado em um posto de combustível da rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos.

Durante as buscas, o veículo foi localizado e o motorista abordado. Dentro, havia cem quilos de cocaína, divididos em tijolos. De acordo com a polícia, o suspeito pegou o carro na região central de São Paulo para levar até o posto. O homem, de 27 anos, foi preso em flagrante.

Em outro caso, na madrugada desta segunda, policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Diadema foram informados de que criminosos aguardavam uma carga de maconha, transportada por um caminhão. O destino seria o Grande ABC.

Fosso escondia mais de 1,5 mil porções de drogas

Os agentes se deslocaram ao interior paulista, em Florínea, na divisa com o Paraná. Durante a fiscalização, os policiais localizaram o caminhão, que batia com as características informadas.

Durante a vistoria, os agentes localizaram em meio a carga de bags, utilizadas para transportar cereais, 480 tijolos de maconha, totalizando 412 quilos do entorpecente. O veículo foi escoltado até a delegacia em Diadema, onde a ocorrência foi registrada. O motorista, de 35 anos, foi preso em flagrante.