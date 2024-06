Governo de SP entrega 116 moradias em Espírito Santo do Pinhal

O governador Tarcísio de Freitas entregou nesta terça-feira (18) mais 116 casas do programa Casa Paulista para famílias de Espírito Santo do Pinhal, na etapa final do Conjunto Habitacional Paulo Klinger Costa. Também no município, foi inaugurada a Casa da Mulher Paulista, um espaço para acolher mulheres vítimas de violência onde são realizadas ações que incentivam o empreendedorismo feminino, a saúde da mulher e o combate à violência.

“Receber a casa própria é realizar de fato um sonho. E a gente está dando mais um passo, concluindo esse conjunto. Cumprindo a promessa que fizemos no ano passado quando estivemos aqui. E não tem coisa melhor que entregar casa própria, e a gente está muito satisfeito com isso”, afirmou o governador.

A agenda do governador na região teve a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, da secretária de Políticas para Mulher, Valéria Bolsonaro, do secretário de Turismo e Viagens Roberto de Lucena, parlamentares, vereadores, gestores, entre outras autoridades e famílias contempladas com as novas moradias.

O conjunto habitacional viabilizado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) teve investimento de R$ 55,4 milhões e é composto de 265 casas de 43,84 m². As unidades possuem dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia azulejadas, piso cerâmico, laje, cobertura em estrutura metálica e sistema de energia solar fotovoltaico.

A primeira etapa de entregas do residencial, com 149 unidades, foi feita em dezembro de 2023. O financiamento dos imóveis segue as diretrizes da Política Habitacional do Estado de São Paulo, que preveem juros zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos.

O Conjunto Paulo Klinger Costa é resultado de uma parceria com a prefeitura de Espírito Santo do Pinhal, que doou o terreno. A CDHU fez a contratação da construtora e toda a infraestrutura, como redes de abastecimento de água e coleta de esgoto doméstico, drenagem, pavimentação asfáltica, urbanismo, iluminação pública, rede elétrica e muro de arrimo.

Além das unidades do conjunto, a atual gestão já entregou 240 títulos de regularização fundiária em Espírito Santo do Pinhal, com investimento de R$ 960 mil. No fim de abril, o Governo de São Paulo anunciou a construção de mais 168 unidades para o município, sendo 140 para a demanda habitacional geral e 28 do programa Vida Longa, voltado para acolhimento e inclusão de idosos em situação de vulnerabilidade. A CDHU irá desenvolver os projetos e licitar as obras após indicação, pela Prefeitura, de terreno adequado para a construção dos conjuntos.

Casa da Mulher Paulista

O espaço, construído com repasse estadual de R$ 765 mil, faz parte de uma rede de proteção para as mulheres reforçada neste ano, que inclui compra de tornozeleiras para monitorar agressores, aplicativo com botão de socorro e novas Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) online que garantem o acompanhamento e segurança de vítimas.

O local conta com assistência psicológica e social diariamente, atendimento jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo (OAB-SP) uma vez por semana e disponibiliza cursos de capacitação, empreendedorismo e aulas de defesa pessoal.

“Estamos entregando mais uma unidade do programa Casa da Mulher Paulista. Um equipamento de acolhimento, um espaço onde a mulher encontra suporte para recomeçar a vida. Nós estamos trabalhando muito para garantir a segurança da mulher, a sua emancipação, porque a nossa mulher tem criatividade, tem talento e merece todo o nosso apoio”, acrescentou Tarcísio.

A unidade da Casa da Mulher Paulista é a 13ª entregue nessa gestão e a previsão é de que mais 16 municípios recebam o espaço. Na região de Campinas, já foi inaugurada uma unidade em Águas da Prata e há previsão de entrega de outra em Araras.

A ação integra o movimento São Paulo por Todas, promovido pelo Governo de SP para ampliar a visibilidade das políticas públicas do estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira para elas.

São João da Boa Vista

O governador visitou o novo acesso à Unesp na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em São João da Boa Vista, cujas intervenções foram entregues pela concessionária Renovias em setembro de 2023 e asseguram mais proteção, comodidade e eficiência no trânsito para os usuários da estrada, moradores e frequentadores do campus universitário.

Foram feitos o deslocamento das adutoras de água, construção de suportes, asfaltamento, viaduto, sistemas de escoamento de água, medidas de segurança e sinalização horizontal e vertical. O investimento foi de R$ 33,8 milhões e as obras geraram 750 empregos diretos e indiretos durante sua execução.

Também no município, Tarcísio inaugurou o portal de entrada da cidade, obra que contou com R$ 615 mil em recursos da Secretaria de Turismo e Viagens de SP (Setur-SP). Realizada em parceria com a prefeitura, a obra também inclui calçadas cimentadas, instalação de letreiros, totem, iluminação, paisagismo e acessibilidade.