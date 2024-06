Governo de SP avança nas obras da estação de passageiros da Praça da República

Na segunda-feira (17), a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), por meio do Departamento Hidroviário (DH), iniciou uma nova fase na reforma da estação Praça da República, do lado de Santos, da travessia litorânea entre Santos e Vicente de Carvalho.

Essa etapa tem previsão para ser concluída até o fim do ano. As melhorias em Santos são parte de um pacote que inclui, além das reformas das estações de Santos e de Vicente de Carvalho (esta já concluída e entregue à população), a implantação de um novo flutuante para acesso às embarcações na margem do distrito de Guarujá (também entregue). O investimento total do governo é de R$ 20,4 milhões, dos quais R$ 5,5 milhões estão sendo aplicados na reforma do equipamento na margem de Santos.

As obras na estação Praça da República integram o megapacote de requalificação das travessias e visam à modernização de toda a estrutura, garantindo mais segurança, conforto e acessibilidade aos usuários. Até o término do processo, haverá restrições nas áreas de embarque e desembarque de passageiros na estação. Será mantida a quantidade de embarcações disponíveis para a operação e os horários previstos de saída das lanchas poderão sofrer alterações. O investimento em todo o sistema de travessias é de R$ 243 milhões previstos.

Flutuante

A nova estrutura em metal e madeira que faz a ligação entre a embarcação e o píer foi instalada na margem de Vicente de Carvalho, e tem duas passarelas de acesso novas. São 250 m2 de superfície e capacidade para duas operações (embarque, desembarque ou ambas) simultâneas.

Estação Vicente de Carvalho

As obras de modernização no terminal de Vicente de Carvalho foram concluídas em fevereiro deste ano. Saiba mais aqui.