Polícia Civil de SP prende suspeito com 103 kg de cocaína em Guarujá

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um suspeito de atuar como “mergulhador” para o tráfico internacional de mais de 100 kg de cocaína na última sexta-feira (21), em Guarujá. As investigações também viabilizaram apreensões de carregadores de fuzis e materiais para mergulho em um imóvel em Santos.

A operação envolve a identificação de integrantes de uma quadrilha responsável pelo abastecimento de drogas para traficantes da Baixada Santista.

Com apoio do setor de inteligência da Polícia Civil, agentes identificaram um carro que seria usado no transporte de drogas e receberam a informação sobre uma casa usada para armazenamento de cocaína.

Com a identificação do veículo, o suspeito foi detido no município de Guarujá. Os policiais encontraram quatro malas de viagem com 100 pacotes de cocaína embalada. A carga de 103 kg seria colocada ilegalmente em navios que partem do Porto de Santos para outros países.

Já no imóvel em uma comunidade no bairro Monte Cabrão, em Santos, a polícia encontrou dois carregadores de fuzil e 38 munições, além de cinco cilindros de oxigênio, quatro roupas de mergulho, 13 eletrodos para solda, 33 coletes salva-vidas, 300 bexigas de borracha e 22 sinalizadores náuticos.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na 2ª Delegacia da Deic de Santos.