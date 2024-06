Roubos de veículos chegam ao menor patamar da história no estado e na capital paulista

O estado de São Paulo e a capital paulista registraram o menor número de roubos de veículos da história. O dado representa a atuação das forças policiais no combate aos crimes patrimoniais, com o reforço do policiamento ostensivo e na ampliação das investigações, que têm chegado a receptadores de veículos.

Conforme levantamento da Coordenadoria de Análise e Planejamento Criminal (CAP), da Secretaria da Segurança Pública (SSP), em todo o estado aconteceram 12.368 roubos de veículos de janeiro a maio deste ano, 21,4% a menos que em igual período do ano passado. Historicamente, essa é a menor marca para o crime desde 2001, quando teve início a série histórica. Só no último mês, o recuo nesses crimes chega a 9,3%, com 2.683 registros em todo o estado.

O recorde também se repetiu na capital paulista. Nos cinco meses deste ano, foram 5.041 roubos de veículos, consolidando o período com a menor marca da história. O total representa uma queda de 20,1% na comparação de janeiro a maio de 2023. Só no mês passado, aconteceram 1.097 registros, 8,7% a menos na comparação com um ano antes.

A zona sul teve a maior queda. Na área da 2ª Delegacia Seccional, que compreende as regiões do Ipiranga, Jabaquara, Vila Mariana e Heliópolis, a redução nesses crimes chegou a 37,9%. Nos cinco meses, foram 547 registros, ante 881 no mesmo período do ano passado.

Na área da 6ª Seccional, nas regiões de Santo Amaro, Parelheiros, Capão Redondo e Socorro, houve 1.104 roubos de veículos de janeiro a maio, queda de 24,2% na comparação com 2023, quando 1.456 automóveis foram levados por criminosos.

A queda também se estende ao centro da capital paulista, na área da 1ª Seccional. Neste ano, foram 90 roubos de veículos, redução de 45,5% na comparação com os cinco primeiros meses do ano anterior.

Desde o início da gestão, o trabalho das forças de segurança em todo o estado foi direcionado para combater os crimes contra a vida e os patrimoniais. Para isso, houve uma intensificação no patrulhamento, principalmente em pontos críticos com base nos indicadores criminais aliados à inteligência policial.

Além disso, a Polícia Civil intensificou as investigações e ampliou o combate ao crime organizado, prendendo integrantes e lideranças de quadrilhas que atuam no território paulista, em especial, de receptadores.

Veículos recuperados

Neste ano, as Polícias Civil e Militar recuperaram em todo o estado de São Paulo mais de 23,1 mil veículos. A quantidade representa um acréscimo de 20,3% na comparação com igual período de 2023, quando 19,2 mil veículos foram apreendidos.