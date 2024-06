Homicídios na capital paulista têm queda histórica em maio

A cidade de São Paulo registrou em maio o menor número de homicídios intencionais da história. Conforme balanço da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o mês teve 38 registros — a quantidade mais baixa desde 2001, quando teve início a série histórica. No acumulado de cinco meses, a capital paulista também tem a menor quantidade de homicídios dolosos dos últimos 24 anos: foram 188 casos, queda de 10% na comparação com igual período de 2023.

O dado é resultado do trabalho integrado das forças de segurança e do trabalho estratégico policial, um dos pilares da atual gestão. Aliado a isso, o Sistema de Informação e Prevenção aos Crimes Contra a Vida (SPVida), criado no ano passado, automatiza os dados e auxilia as polícias na análise da dinâmica criminal dos crimes contra vida para que, dessa forma, seja possível elaborar diagnósticos e planos de ações com o intuito de reduzir as mortes.

“As polícias Civil e Militar passaram a atuar em conjunto, priorizando um trabalho estratégico com base em análise de dados. Além disso, houve operações pontuais e um aperfeiçoamento da investigação policial, com a prisão de criminosos e a redução dos demais índices criminais, que contribuíram para essa queda nos homicídios dolosos”, explicou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Os roubos em geral, que levam em consideração os roubos de carga e a banco, caíram 13,3% na cidade de São Paulo em maio, ficando abaixo dos 10 mil registros. No ano passado, a capital paulista registrou 11.168 crimes.

Os furtos em geral, que incluem de carga, diminuíram 5,6%, com 20.230 registros. Em maio do ano passado, a Polícia Civil contabilizou 21.436 delitos.

Os roubos de veículos também recuaram. Foram 1.097 registros no mês anterior, contra 1.201 em 2023, uma redução de 8,7%. Os furtos de veículos caíram 3,2%, fechando maio com 3.530 boletins de ocorrência.

Outros crimes

No quinto mês do ano, a Polícia Civil elaborou 242 boletins de ocorrências de estupro. O número é 6,6% menor que na comparação com maio do ano passado, quando houve 259 casos. No mês, 4 casos de feminicídios foram registrados na capital paulista. No período, as forças de segurança atenderam cinco latrocínios — roubo seguido de morte.

Polícia apreende quase 16 toneladas de drogas na capital

As polícias apreenderam 15,9 toneladas de drogas de janeiro a maio deste ano na cidade de São Paulo. A maior parte foi de cocaína (8,9 toneladas), causando enorme prejuízo financeiro às organizações criminosas que movimentam o tráfico de drogas.

No período, 18,2 mil infratores foram presos ou apreendidos na capital, sendo 5,4 mil em cumprimento de ordem judicial. Mais de 8,4 mil veículos foram recuperados e 1,4 mil armas de fogos ilegais foram retiradas das mãos de criminosos nos cinco meses de 2024.