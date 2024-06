SP faz convênio com 365 cidades e reforça ações para alfabetização na idade certa

O governador em exercício Felicio Ramuth autorizou, nesta terça-feira (25), o convênio com 365 cidades paulistas para aprimorar o desenvolvimento da fluência leitora no processo de alfabetização em sala de aula na rede municipal de ensino, com o acesso a uma ferramenta já utilizada nas 1.324 unidades de anos iniciais da rede estadual. A ação vai beneficiar cerca de 1 milhão de alunos e integra uma nova etapa do programa Alfabetiza Juntos SP, que objetiva atingir a alfabetização de crianças aos sete anos de idade até 2026 em todo o estado.

“Assim que assumimos, percebemos que era preciso inovar. E essa nova dinâmica passa a fazer parte do dia a dia das salas de aula de São Paulo, com mais uma ferramenta transformadora e que será muito importante para conseguirmos atingir a meta de 90% de alfabetização no estado até 2026”, afirmou Felicio. “E esses são apenas os primeiros passos de uma série de ações conjuntas que pretendemos fazer entre a rede estadual de ensino e a rede municipal para avançar no cuidado e no desenvolvimento dos nossos alunos”, acrescentou.

A formalização da iniciativa ocorreu em cerimônia na sede da Secretaria da Educação, na Praça da República, em São Paulo, e reuniu o secretário da Educação, Renato Feder, prefeitos e secretários da educação das cidades parceiras do programa Alfabetiza Juntos SP.

A parceria com as prefeituras permite acesso das unidades de ensino de anos iniciais, professores e alunos à plataforma Elefante Letrado, com um acervo de cerca de 500 livros infantis em língua portuguesa e língua inglesa e outras funcionalidades, como a aplicação de provas online de fluência leitora, para todos os anos do Ensino Fundamental. Na rede estadual, 600 mil estudantes já usam a ferramenta.

Durante o evento, o secretário Feder anunciou a previsão de pagamento de R$ 300 milhões às escolas que alcançarem metas de avaliação a partir deste ano, medidas por meio do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). Ele destacou, ainda, o trabalho em conjunto com a Undime, a União de Dirigentes Municipais da Educação, para o andamento do programa.

“O Estado está trabalhando para estar mais próximo das prefeituras e hoje demos um passo importante e prático dessa união. Com as 365 prefeituras que passam a integrar essa parceria e ter acesso à ferramenta do Alfabetiza Juntos SP, alcançaremos mais 1 milhão de estudantes, além das quase 600 mil crianças que estão matriculadas nos anos iniciais das nossas escolas estaduais”, conta o secretário Renato Feder.

24,4 milhões de livros lidos

Para desenvolver a competência leitora, as crianças têm acesso a cerca de 500 títulos literários no sistema operacional, que podem ser acessados por meio de tablets e computadores das escolas ou até mesmo do celular dos pais e responsáveis. O acervo do programa é um apoio e complemento ao processo de leitura que acontece em todas as salas de aula, e pode ser apresentado de duas formas: para leitura e audição. Além da ferramenta, todas as classes de anos iniciais da rede estadual têm estantes de livros físicos em sala de aula, para que o acesso aos materiais seja amplo e constante.

Até o último fim de semana, 24,4 milhões de livros já foram lidos pelos pequenos leitores da rede estadual na aplicação Elefante Letrado. Os dois títulos mais lidos são “Alfabeto Ilustrado – Letra A”, com mais de 444,9 mil leituras, e “A Galinha do Vizinho”, com 434,2 mil leituras. Para seguir a leitura, é preciso que os estudantes respondam a perguntas que são disponibilizadas com o intuito de verificar a fluência e compreensão do texto.

Fluência leitora da Educação

Além da formação de professores e uso de materiais didáticos específicos do programa, o Alfabetiza Juntos SP aplica duas avaliações de Fluência Leitora anuais para estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental — voltadas à rede estadual e aos municípios parceiros. Com a ferramenta de leitura online Elefante Letrado, será possível ampliar o teste para os 3º, 4º e 5º anos com acesso imediato ao resultado e um mapa do desenvolvimento de cada aluno e de sua sala de aula.

No teste, os estudantes devem ler um texto e o áudio é disponibilizado em uma área de trabalho exclusiva do professor regente de sala. A ferramenta oferece ao docente a comparação entre o texto original e o teste de cada aluno e os classifica, a partir da fluência e tempo de leitura, entre os níveis abaixo do básico, básico, adequado e avançado.