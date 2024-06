Governo de SP avança na expansão do Programa Creche Escola com nova unidade em Jambeiro

O Governo de SP deu mais um passo no projeto de expansão do Programa Creche Escola no estado. Nesta sexta-feira (28), em Jambeiro, no Vale do Paraíba, o governador em exercício Felicio Ramuth entregou a 44ª unidade do programa desde o início da atual gestão. Com investimento de R$ 3,7 milhões, o novo equipamento de ensino tem capacidade para atender até 150 crianças no município.

“Mais um investimento para que a gente possa garantir creche para todos. Educação é prioridade para o governo de São Paulo. E entregar creche é garantir sociabilização à criança no seu momento de formação das relações sociais e desenvolvimento cognitivo”, afirmou Felicio. “E quando a gente dá essa possibilidade de todas as crianças terem à sua disposição a creche, temos a garantia que elas estão recebendo o melhor preparo de primeira infância para a grande jornada da vida que terão pela frente”, acrescentou.

A cerimônia de inauguração da Creche Escola Municipal Professora Maria Aparecida Candelária de Castro e Santos contou com a participação do presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), Jean Pierre Neto, da dirigente regional de ensino de Taubaté, Lidiane da Silva César Gonçalves, além de parlamentares, gestores, entre outras autoridades.

A construção da unidade foi custeada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), em parceria com a prefeitura municipal. Todos os edifícios do programa são equipados com salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. As construções também respeitam todas as normas de segurança e de acessibilidade.

O novo equipamento conta com 33 ambientes, entre os quais nove são espaços pedagógicos e três destinados à administração. A unidade foi instalada em um terreno de 6.043 metros quadrados e possui 813,78 metros quadrados de construção. No total, 26 profissionais vão atuar no local em apoio ao início da vida escolar das crianças do município.

“Quando construímos uma creche, promovemos transformação na realidade das famílias: a criança fica em segurança e as mães e pais podem trabalhar com a tranquilidade de saber que os filhos estão sendo bem cuidados”, afirmou Jean Pierre Neto. “Entregamos mais de mil obras desde o início da gestão. Foram mais de duas unidades todo mês, e reduzimos em 30% os custos dos projetos novos executados pela FDE”, acrescentou.

Programa Creche Escola

Desde o início da atual gestão, em 2023, a Seduc-SP entregou 44 unidades do Programa Creche Escola. Foram geradas 5.780 novas vagas e investidos R$ 94,2 milhões. Desde sua implantação, em 2011, foram entregues 596 creches, sendo 39 na capital e 557 no interior. No total, foram investidos R$ 955,6 milhões e 82,9 mil vagas foram criadas até o momento.

Para a viabilização de novas creches, a Seduc-SP e os municípios interessados assinam um termo de compromisso. Com o programa, o governo estadual espera expandir o atendimento a alunos dessa faixa etária, prioritariamente em localidades com maior vulnerabilidade social. À FDE, entre outras ações, cabe a elaboração do projeto, além de vistorias mensais de acompanhamento e cumprimento do cronograma físico-financeiro.