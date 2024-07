Governo de SP participa da abertura da maior competição equestre do Brasil

O governador Tarcísio de Freitas participou na manhã deste sábado (13) da abertura da 47ª edição do Campeonato Nacional de Conformação de Trabalho da Raça Quarto de Milha, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba, noroeste do Estado. O torneio esportivo é promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM) e é considerada a maior competição equestre de provas de raça no país, com atletas de 21 estados.

“O nosso agro merece toda a nossa homenagem, todo o nosso respeito e todo o nosso trabalho. Nós temos um agro diversificado e importante para nossa pauta de exportações. Esse ano, São Paulo se tornou o maior exportador do agronegócio do Brasil”, afirmou Tarcísio.

O secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, também estiveram presentes na solenidade, além de outras autoridades parlamentares e da região de Araçatuba.

Em 18 modalidades disputadas, o Campeonato Nacional recebeu 11.700 inscrições, registrando um aumento de 5% em relação à competição anterior. A Coordenadoria de Defesa Agropecuária, órgão ligado à Secretaria de Agricultura, esteve presente durante todos os dias de evento, realizando a fiscalização de documentos zoossanitários e a entrada de animais, além de preservar a sanidade do rebanho e garantir as condições de bem-estar animal.

Passaporte equestre

O Projeto de Lei do Passaporte Equestre, encaminhado para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), prevê a liberação do trânsito animal no Estado de São Paulo e a atualização do sistema GEDAVE, que permite que o produtor faça, pelo celular, a emissão das próprias Guias de Trânsito Animal (GTAs) para fora do Estado.